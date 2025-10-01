Aprobada la modificación que da luz verde a la actividad empresarial en O Vinquiño

Gadis ubicado en la zona de O Vinquiño, próximo a la salida que conecta con la autovía - Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia aprueba de forma definitiva la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Sanxenxo, que afecta a más de 102.000 metros cuadrados en el entorno de O Vinquiño y que se aprobó en el Pleno extraordinario del pasado mes de julio con el favor del Partido Popular y las abstenciones del BNG y el Partido Socialista.

Esta medida permitirá mantener la actividad empresarial en la zona, sobre la que ya pesaba una sentencia del TSXG que obligaba a cerrar las instalaciones del lugar. Ahora tras la aprobación definitiva de esta ordenanza, negocios como la cadena Burger King podrán mantener su actividad de forma legal.

Fue precisamente para evitar una nueva “sentencia millonaria” que la oposición se abstuvo ante esta medida, evitando así que los vecinos tuvieran que asumir las consecuencias.

Objetivos de la modificación

Además, el cambio urbanístico, según lo que indica el PXOM, busca dar seguridad jurídica a estos terrenos cuya ordenación fue anulada por la sentencia del Tribunal y permitirá ampliar dotaciones públicas, con nuevas zonas verdes y aparcamientos, además de habilitar suelos para usos asistenciales dirigidos a personas mayores y dependientes, así como para servicios hoteleros. La resolución incluye también la adaptación de una ordenanza para admitir la implantación de una estación de servicio y establece pautas de integración paisajística.

Tras los informes sectoriales favorables y el visto bueno ambiental, ahora el Concello de Sanxenxo deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la normativa aprobada, mientras la Dirección General de Urbanismo inscribirá el plan en el Registro de Ordenación del Territorio