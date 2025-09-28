Sanxenxo lidera la expansión urbanística en la comarca de O Salnés

Edificio en proceso de construcción en Vilagarcía de ArousaGonzalo Salgado

Sanxenxo se consolida como el motor urbanístico de la comarca de O Salnés. Solo durante 2024, el municipio concedió 43 licencias de obra nueva, una cifra que prácticamente duplica a la de la capital comarcal, Vilagarcía de Arousa (25), y que supera también a los concellos de Vilanova (20), Cambados (15) y O Grove (11).

En mayo de 2025, Sanxenxo volvió a destacar en materia urbanística, al conceder 8 licencias para la construcción de nuevos edificios, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). La diferencia con el resto de municipios de la zona es significativa. Un caso llamativo es el de O Grove, que, a pesar de compartir con Sanxenxo una alta demanda de alquileres vacacionales durante el verano, no otorgó ninguna licencia de obra nueva en ese mes. Por su parte, municipios como Cambados, A Illa de Arousa, Vilagarcía y Caldas apenas sumaron tres permisos cada uno.

“Este liderado de Sanxenxo está relacionado co seu clima, a paisaxe, os servizos, as boas conexións con outras cidades e, en definitiva, cunha alta calidade de vida”, subraya la concejala de Planificación Territorial e Vivenda en Sanxenxo, María Deza, quien también insiste en que “o cumprimento da normativa de aplicación” es el criterio más importante a tener en cuenta a la hora de conceder estas licencias, “como non pode ser doutro xeito”.

Prima la nueva construcción

Tal y como apunta la concejala el perfil de las nuevas construcciones que se están autorizando en Sanxenxo es mayoritariamente de vivienda colectiva, aunque “tamén se está tramitando moita obra menor de reforma en obras xa existente”, apunta. Sin embargo, los datos de 2024 dejaron ver que la preferencia en ese momento fue para la obra de nueva construcción con un total de 43 licencias, frente a las 21 que se tramitaron para casos de rehabilitación.

No ocurre lo mismo en concellos como Vilagarcía o Caldas, por ejemplo, donde al parecer apostar por recuperar el parque inmobiliario frente a la expansión por obra nueva. Según datos del IGE del año 2024, Vilagarcía encabezaría estas estadísticas con 25 licencias, seguida de Sanxenxo (17), Vilanova (12), O Grove (10) y Caldas (8).

Con todo, esta tendencia no solo se observa en la comarca arousana, también es propia de Galicia, ya que, según los datos sobre el número de edificios y la superficie a construir, las viviendas de nueva planta fueron también la opción predominante en el primer cuatrimestre del año.

El suelo, cada vez más caro

El dinamismo inmobiliario también se refleja en la evolución de los precios del suelo urbano. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes —rango en el que se incluye Sanxenxo—, el precio medio del metro cuadrado pasó de 90,6 euros en el primer trimestre de 2024 a 170,6 en el mismo período de 2025. En el segundo trimestre de este año, el valor se situó en 158,6 euros, todavía por encima de los 137,7 que marcaba un año antes.

Proyección de futuro

La tendencia de construcción en Sanxenxo sin duda continúa el alza, y esto lo demuestran nuevamente los datos, ya que la comparativa entro el año 2017 y el 2024 suponen un cambio muy radical. Entre 2016 y 2018 se tramitaron 14, 17 y 13 licencias de obra respectivamente, mientras que en 2022 fueron 55 y el año pasado 43. La concejala de Urbanismo recuerda que parte de esta tendencia al alza se justifica en la suspensión de licencias urbanísticas que se aplicó en el municipio en el año 2021. “Quero recordar tamén que no 2021 fíxose unha suspensión de licencias urbanísticas que supuxo unha importante reducción no número de construcións previstas. Parte destes solos afectados pola medida están agora en execución”, apunta. También en 2023 se suspendieron las licencias en la zona de A Granxa, en Sanxenxo, durante un año, como medida para modificar el Plan de Urbanismo en la zona y diseñar la apertura de una nueva calle que mejorara su conexión con Raxó.

Además, a la tendencia de crecimiento se suman también las 25 viviendas de promoción pública que la Xunta de Galicia ejecutará en el lugar de Mourelos, en la parroquia de Noalla. El ámbito de actuación cuenta con una superficie total de 70.395 metros cuadrados donde está prevista además la construcción de 157 viviendas privadas.

En definitiva, Sanxenxo se consolida como el epicentro del desarrollo urbanístico en O Salnés, no solo por el número de licencias concedidas, sino también por la clara apuesta por aspectos claves que destacan desde el Concello, como su calidad de vida, junto con la recuperación de su capacidad de planificación tras años de restricciones. Estos factores refuerzan su papel como motor urbanístico en la comarca.