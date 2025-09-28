Mi cuenta

Sanxenxo

Detienen in fraganti al autor de la oleada de robos que azota Sanxenxo

El hombre ya ha sido detenido robando en varios establecimientos en las últimas semanas 

Fátima Pérez
28/09/2025 12:45
La Policía Local durante la detención del presunto autor de varios robos en Sanxenxo
La Policía Local durante la detención del presunto autor de varios robos en SanxenxoCedida

La Policía Local de Sanxenxo detuvo esta madrugada al presunto autor de varios robos con fuerza en el municipio. Fue durante un servicio nocturno de control y vigilancia, a las cinco de la madrugada, cuando la patrulla detectó la puerta abierta de un establecimiento hostelero. Tras comprobar que había sido forzada accedieron al interior y sorprendieron al ahora detenido in fraganti robando objetos de valor. 

Se trata de la segunda detención del individuo, en menos de 24 horas, ya que ayer mismo otra patrulla de la Policía Local acudió a una lavandería ante el aviso de un robo con fuerza en el que presuntamente se habría llevado dinero en efectivo y causado daños materiales. Pero horas después de su detención quedó libre. 

El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo y ha sido detenido en varias ocasiones en el último mes en distintas actuaciones. De hecho esta misma semana lo detuvo también la Guardia Civil como presunto autor de una oleada de robos. 

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones para dar con el presunto culpable
Sanxenxo

Detenido en Sanxenxo un vecino como presunto autor de una oleada de robos

Ahora mismo se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil de Sanxenxo y está previsto que pase en las próximas horas a disposición judicial.

