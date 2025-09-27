El Concello invertirá casi 360.000 euros en el alumbrado navideño

Iluminación navideña en Santiago de Compostela D.A.

La Concellería de Cultura, dirigida por Elena Torres, está finalizando la licitación del alumbrado navideño para un periodo de dos años por un total de 359.909 euros. El encendido será del 1 de diciembre al 10 de enero, de 18:00 a 2:00 horas.

Para este primer periodo de 2025 se instalarán 345 elementos decorativos LED de alta eficiencia en 84 espacios de las siete parroquias, con diseños estéticamente cuidados y aprobados por el Concello.

En la segunda anualidad, al menos el 75 % del alumbrado deberá ser diferente, con una propuesta presentada con seis meses de antelación.

En cuanto al contrato aumentará en 102.240 euros respecto a 2023, como apuesta del gobierno local por impulsar el turismo navideño en Sanxenxo.