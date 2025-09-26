Un congreso cardiovascular muestra la cara más saludable y comprometida de Sanxenxo

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, en el acto de inauguración del congresoCedida

La salud cubre el municipio de Sanxenxo acogiendo el XXXI Congreso de la Sociedad Gallega de Hipertensión y XXII Congreso de la Sociedad Gallega de Riesgo Vascular. El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, acudió al acto de inauguración que se celebró ayer en el Hotel Carlos I Silgar donde señaló que las patologías cardiovasculares son un reto y una oportunidad para demostrar el valor de la medicina preventiva.

Parada insistió que estas enfermedades no son solo un problema médico, sino también social y económico, y que la prevención es la mejor medicina y la inversión más rentable.

En este contexto, y ante la presencia de un congreso de este calibre, el Concello de Sanxenxo participó también con una conferencia sobre estilo de vida cardiosaludable impartida por el médico especialista en Medicina Interna, Carlos Názara. Al inicio de la charla, el alcalde, Telmo Martín, acompañado por la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, agradeció la implicación de Názara con la salud de los vecinos de Sanxenxo y destacó la importancia de “coidarnos para poder vivir cunha mellor calidade de vida”.

Durante la tarde se impartió también un taller práctico para desarrollo de hábitos saludables.

Hoy, revisión gratuita

Hoy, última día de Congreso y coincidiendo con el Día de la Hipertensión y Riesgo vascular, se ofrecerá a la población una revisión gratuita, de 11a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas, en la que se medirá la presión arterial, perímetro abdominal, peso y determinaciones de glucosa y colesterol. Cada persona se llevará un informe con los resultados y las recomendaciones médicas