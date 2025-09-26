El BNG acusa al gobierno de perjudicar a las familias al eliminar las ludotecas semanales

El BNG critica además la falta de transparencia y diálogo del gobierno localD.A.

El BNG de Sanxenxo denuncia que el gobierno local del Partido Popular haya suprimido las ludotecas semanales organizadas por las ANPA, un servicio que, dicen, ayudaba a cientos de familias a conciliar la vida laboral y familiar.

“Non houbo ningunha notificación previa, nin tampouco se presentaron alternativas de ningún tipo para paliar o desagravio que vai provocar esta medida a moitas nais e pais de Sanxenxo”, explica el portavoz del BNG , Fran Leiro.

Critican además la falta de transparencia y diálogo del gobierno local y acusan al alcalde, Telmo Martín, de actuar en contra de los intereses de la vecindad. El BNG considera que esta situación refleja una mala gestión y organización por parte del Partido Popular, y que desde que Telmo Martín volvió a la alcaldía han subido los impuestos mientras se reducen los servicios básicos.

También recuerdan que ya alertaron sobre la insuficiencia de plazas para la ludoteca de verano, que solo se corrigió para ese periodo, mientras el resto del año el servicio desaparece.