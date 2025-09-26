Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El BNG acusa al gobierno de perjudicar a las familias al eliminar las ludotecas semanales

Aseguran que no hubo notificación previa, ni  presentaron alternativas 

Fátima Pérez
26/09/2025 20:28
El BNG critica además la falta de transparencia y diálogo del gobierno localD.A.

El BNG de Sanxenxo denuncia que el gobierno local del Partido Popular haya suprimido las ludotecas semanales organizadas por las ANPA, un servicio que, dicen, ayudaba a cientos de familias a conciliar la vida laboral y familiar. 

“Non houbo ningunha notificación previa, nin tampouco se presentaron alternativas de ningún tipo para paliar o desagravio que vai provocar esta medida a moitas nais e pais de Sanxenxo”, explica el portavoz del BNG , Fran Leiro. 

Critican además la falta de transparencia y diálogo del gobierno local y acusan al alcalde, Telmo Martín, de actuar en contra de los intereses de la vecindad. El BNG considera que esta situación refleja una mala gestión y organización por parte del Partido Popular, y que desde que Telmo Martín volvió a la alcaldía han subido los impuestos mientras se reducen los servicios básicos. 

También recuerdan que ya alertaron sobre la insuficiencia de plazas para la ludoteca de verano, que solo se corrigió para ese periodo, mientras el resto del año el servicio desaparece.

Te puede interesar

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial

Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín
Gonzalo Sánchez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera
Fátima Frieiro
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de Torrelavega

El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería
Gonzalo Sánchez
El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en liga

A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares
Gonzalo Sánchez