El Burger Fest entrega al banco de alimentos Rías Baixas un cheque de 3.000 euros

El acto de entrega del cheque| cedida

El organizador del Burger Fest, Ángel Rojo, entregó este jueves por la mañana a la presidenta del Banco de Alimentos Rías Baixas, Dora Alarcón, un donativo por importe total de 3.000 euros.

En el acto de entrega de este cheque simbólico también estuvieron el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sanxenxo, Juan Deza, así como la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago.

La empresa municipal Nauta Sanxenxo, que gestiona el espacio de la celebración de la actividad, bonifica parte de las tasas de ocupación con la condición de que se destine una parte a fines sociales como ya se hizo en anteriores ocasiones.

Ángel Alarcón agradeció el donativo e incidió en que llega en un momento de gran necesidad. “Este dinero va todo para el supermercado y para llenar la despensa del Banco de Alimentos”, declaró durante el transcurso del acto de entrega. “Atendemos habitualmente a más de cincuenta familias de la comarca”, explicó.

Rojo incidió además en que “se trata de colaborar con colectivos de los ayuntamientos en los que celebramos la Burger Fest”.