Sanxenxo despide el verano con el surf como protagonista en la X edición del Festival Rock & Long

Kannion Surf organiza este evento que ya se consolida en el calendario de SanxenxoCedida

Sanxenxo acoge este fin de semana la décima edición del Festival Rock & Long con cerca de 70 inscritos en las pruebas de surf y la previsión de reunir a más de 300 personas, amantes del rock y del deporte acuático. Desde Kannion Surf, organizador del evento, tienen claro que “es una forma de despedir el verano y de reunirnos”.

La cita arranca mañana con los conciertos de Nutrias y Playa Nudista, y la entrega de las mangas a los competidores. También se decidirá la playa, Montalvo, Foxos o A Lanzada en función de cómo esté el mar, para realizar el campeonato de long board.

El sábado desde las 22 horas la música estará a cargo de Los Wavy Gravies y Dj Jorge Lorre y el domingo 28 desde las 12:30 horas será el turno de Noite Pechada y de una “gran arrozada de pescados y mariscos” por un precio popular de 10 euros.

Para el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, se trata de un evento “que se consolida en el calendario como cierre de la temporada estival”, aseguró.