Sanxenxo

Andarela pide priorizar el mantenimiento de senderos existentes frente a nuevas rutas

La asociación muestra sus dudas ante la apuesta del Concello por ampliar su red de Senderos Azules con la senda Con da Romaíña–Con da Ventureira

Fátima Pérez
24/09/2025 17:07
El Pazo Bermúdez de la Maza es uno de los espacios por los que transcurre la senda Con da Romaíña–Con da Ventureira
El Pazo Bermúdez de la Maza es uno de los espacios por los que transcurre la senda Con da Romaíña–Con da VentureiraCedida

La Asociación Andarela pide priorizar el mantenimiento de los senderos existentes ante la última apuesta del Concello de Sanxenxo por ampliar su red de Senderos Azules con la senda Con da Romaíña–Con da Ventureira.

La asociación asegura que no está claro cómo se llevará a cabo esta nueva ruta, dado que existe una considerable distancia entre el Con da Romaíña, situado en el parque empresarial de Nantes, y el Con da Ventureira, en la parroquia de Padriñán. “Supoño que terán que falar cos propietarios dos terreos para pedir permisos e atravesalos”, explica una de las responsables de la asociación.

Además, lamenta la falta de interés en conservar las sendas que ya existen y se deterioran por falta de mantenimiento. “O Con da Romaíña está nun estado horroroso, non o manteñen en absoluto. Pedimos en varias ocasións que coiden e sinalicen algúns sendeiros, pero seguimos agardando”, añade.

La asociación subraya que la creación de nuevos senderos, aunque bien intencionada, no garantiza su conservación a largo plazo. “Vemos moitos roteiros e sendeiros azuis, pero ao final non os manteñen”, afirman desde Andarela.

