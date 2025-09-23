Sanxenxo se rinde al sabor con el Burger Fest 2025: gastronomía creativa, música y sorpresas
El evento arranca mañana en la Praza do Mar hasta el domingo 28 de septiembre
La Praza do Mar de Sanxenxo recibe hoy la Burger Fest 2025, un evento gastronómico que promete deleitar a todos los paladares desde el 24 al 29 de septiembre. Este festival, que se ha consolidado como una cita ineludible y que reunirá una variada selección de foodtrucks para ofrecer hamburguesas únicas, creativas y para todos los gustos, con opciones veganas y sin gluten.
Cada foodtruck presentará entre dos y tres creaciones especiales, elaboradas con creatividad y pasión, que prometen sorprender a todos los paladares. El evento no solo se centrará únicamente en la comida, sino que también ofrecerá sesiones musicales, para todos los públicos, con DJ Nico Batea, Adrián Torres y La Mosca Valiente, además de animación y sorteos para los asistentes.
En cuanto al horario, hoy y mañana se podrá acceder al reciente desde las 19:00 hasta las 00:00 horas, mientras que el fin de semana, de viernes a domingo, el espacio estará abierto de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas.