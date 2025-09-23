Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo se rinde al sabor con el Burger Fest 2025: gastronomía creativa, música y sorpresas

El evento arranca mañana en la Praza do Mar hasta el domingo 28 de septiembre 

Fátima Pérez
23/09/2025 19:55
Burger Fest en Vilagarcía de Arousa D.A.

La Praza do Mar de Sanxenxo recibe hoy la Burger Fest 2025, un evento gastronómico que promete deleitar a todos los paladares desde el 24 al 29 de septiembre. Este festival, que se ha consolidado como una cita ineludible y que reunirá una variada selección de foodtrucks para ofrecer hamburguesas únicas, creativas y para todos los gustos, con opciones veganas y sin gluten. 

Cada foodtruck presentará entre dos y tres creaciones especiales, elaboradas con creatividad y pasión, que prometen sorprender a todos los paladares. El evento no solo se centrará únicamente en la comida, sino que también ofrecerá sesiones musicales, para todos los públicos, con DJ Nico Batea, Adrián Torres y La Mosca Valiente, además de animación y sorteos para los asistentes. 

En cuanto al horario, hoy y mañana se podrá acceder al reciente desde las 19:00 hasta las 00:00 horas, mientras que el fin de semana, de viernes a domingo, el espacio estará abierto de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas.

