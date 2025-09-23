Mi cuenta

Sanxenxo

El gobierno local propondrá nombrar dos nuevas calles como Santa Rosalía y San Antonio

Lo resolverá en el Pleno ordinario del próximo 29 de septiembre 

Fátima Pérez
23/09/2025 21:13
Uno de los nuevos viales para los que se propone el nombre
Uno de los nuevos viales para los que se propone el nombreCedida

El gobierno local llevará a Pleno ordinario del próximo lunes, 29, la propuesta de dos nombres para los dos nuevos viales del PEI 15: Avenida de Santa Rosalía y Rúa San Antonio, abiertos al tráfico el pasado mes de junio.

La urbanización incluye estas dos nuevas calles, una que comunica la Rúa Progreso con la Rúa Sanxenxo para la que se plantea el nombre de Avenida de San Rosalía y Rúa San Antonio para el otro vial incluido en el ámbito.

Ambos santos guardan una vinculación especial con Sanxenxo. Santa Rosalía es patrona del municipio junto a San Ginés. La celebración de su festividad coincide con la Feira da Cebola, una cita con un importante arraigo en el municipio, y da nombre a la cofradía de pescadores de Sanxenxo. Su nombre es el elegido por el gobierno para una avenida que se convertirá en una de las principales arterias viales del municipio y que ya supuso una importante descongestión en el tráfico este verano.

San Antonio es el nombre que se plantea para la calle incluida en este ámbito y que, por el momento, no tiene salida. Tradicionalmente, se hacía coincidir con la festividad de San Antonio las tomas de posesión de los gobiernos municipales de Sanxenxo. La celebración de la festividad se convertía en una jornada de convivencia para la nueva corporación. 

