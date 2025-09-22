Sanxenxo propone una nueva ruta interior para ampliar su red de Senderos Azules

El Pazo Bermúdez de la Maza es uno de los espacios por los que transcurre la senda Con da Romaíña–Con da VentureiraCedida

Sanxenxo mantiene su apuesta firme por diversificar los recursos del municipio y poner en valor la riqueza paisajística de su interior. El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, propondrá la ruta que va desde el Con da Romaíña hasta el Con da Ventureira a la próxima convocatoria de Senderos Azules de la Adeac.

La senda parte del río Besada en el parque empresarial de Nantes y trascurre por el Con da Romaíña, el Pazo Bermúdez de la Maza y finaliza en el Con da Ventureira. La senda Con da Romaíña-Con da Ventureira enlazaría, a apenas unos metros, con la Ruta dos Carballos de Aldariz sumando cerca de 10 kilómetros.

La Concejalía de Turismo ya se ha encargado la cartelería y la señalización de la ruta para marcar el itinerario y destacar en paneles los puntos de la senda. Con esta ya serían tres, las que transcurren por el interior municipio y que contarían con este distintivo de calidad junto a la del Río Pintillón (Dorrón) y la de los Carballos de Aldariz. A estos se sumarían los seis del litoral: Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo-Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.

¿Qué es el Sendero Azul?

El programa Sendero Azul premia y reconoce la conservación y recuperación de senderos y caminos, transformados en valiosos recursos para la interpretación y la educación ambiental, así como para el disfrute de la naturaleza a través de la realización de actividades recreativas, deportivas y turísticas sostenibles. Para obtener el distintivo se deben cumplir un conjunto de criterios e indicadores: características de las sendas y trazados; información, señalética e infraestructuras en los senderos; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público de los senderos.