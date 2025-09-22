La campaña 'Bonos Merca en Sanxenxo 2025' arranca con buena acogida y sigue sumando comercios

Primera campaña Bonos Merca en Sanxenxo | Entretendas

La campaña 'Bonos Merca en Sanxenxo 2025' arranca con un balance inicial positivo, aunque con margen para mejorar en la difusión y comprensión del funcionamiento de una iniciativa que celebra este año su primera edición.

Impulsada por el Concello de Sanxenxo en colaboración con la Asociación de Comerciantes Entretendas CCU, la campaña tiene como objetivo dinamizar el comercio local e incentivar el consumo de proximidad. Con una inversión municipal de 20.000 euros, se han puesto a disposición de la ciudadanía 2.000 paquetes de bonos por valor de 30 euros cada uno, distribuidos en tres bonos de 10 euros, canjeables hasta el próximo 31 de octubre.

Desde su lanzamiento el pasado 15 de septiembre, más de 40 establecimientos del municipio se han adherido ya a la campaña, aunque se espera que esa cifra siga creciendo a medida que más comercios conozcan la iniciativa.

Los bonos pueden adquirirse en la sede de Entretendas CCU, punto de venta oficial de la campaña. Según explica la gerente de la asociación, la acogida está siendo progresiva. "Los bonos van yendo, no rapidísimo, pero van yendo. Creo que falta algo de información y la gente no acaba de entender del todo cómo funciona. Además, algunos comercios al principio no sabían cómo adherirse y lo nuevo siempre genera dudas, pero la campaña va arrancando", señala.

Uno de los retos está siendo precisamente la comunicación, ya que al tratarse de una primera edición, algunos usuarios no están familiarizados con el sistema, y la información no siempre llega con claridad a través de redes sociales. “Las tiendas están haciendo un papel importante a la hora de informar, porque por redes a algunas personas no les llega o no acaban de entenderlo. También creemos que el boca a boca irá funcionando bien con el paso de los días”, añade la responsable de Entretendas.