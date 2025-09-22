Mi cuenta

Sanxenxo

Detenido en Sanxenxo un vecino como presunto autor de una oleada de robos

El arrestado, con antecedentes, causó daños en múltiples locales y preocupación entre los residentes

Fátima Pérez
22/09/2025 18:25
El Equipo de Investigación de la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones para dar con el presunto culpable
El Equipo de Investigación de la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones para dar con el presunto culpableCedida

La Guardia Civil de Sanxenxo detuvo a un vecino de la localidad como presunto autor de varios robos cometidos en las últimas semanas. Según la investigación, el detenido, de 39 años y con un amplio historial delictivo, habría forzado los accesos de distintos establecimientos de hostelería y lavanderías de autolavado para apropiarse del dinero de las cajas registradoras y otros efectos de valor. 

En su actuación también causó múltiples daños materiales, generando preocupación entre los vecinos. El Equipo de Investigación de la Guardia Civil se hizo cargo de las investigaciones, que incluyeron inspecciones oculares y pruebas recabadas en los lugares afectados. 

Estas diligencias permitieron identificar al sospechoso, que además estaría implicado en hechos similares cometidos días atrás en una gasolinera y en un establecimiento de máquinas expendedoras en Meaño, y otros locales en Sanxenxo. El caso será remitido al Juzgado de Guardia de Cambados, ante el que el detenido deberá responder cuando sea citado. 

