Cápsulas orales, sticks o la crema de toda la vida: ¿cuál es la mejor protección frente al sol?

Blanca González, en la farmacia que lleva su nombre en la calle Orillamar Patricia G. Fraga

Todos los años llega esta época y surgen de nuevo las dudas sobre cuál es la mejor forma para protegerse del sol. Si cremas de filtro orgánico o inorgánico, si factor 50 o menos o si son válidos y confiables los nuevos formatos en sticks, brumas, sprays o las cápsulas orales que tan de moda están. La farmacéutica Blanca González, propietaria de la botica que lleva su nombre en la calle coruñesa Orillamar, resuelve las principales dudas, aunque recuerda que esta rutina debe mantenerse todo el año.

¿Qué es lo más importante al elegir un fotoprotector solar?

Lo más importante es adaptarlo a ti. El mejor fotoprotector es el que vas a utilizar y hay que elegirlo según tus gustos y la actividad que vayas a hacer. Por ejemplo, si eres deportista, necesitarás una que no emulsione con el sudor. Si es para rutina diaria, buscamos una que sea hidratante, que contenga hialurónico o algún activo antioxidante, para que en tu día a día te aporte algo más.

Las cremas han evolucionado mucho y ya no son como antes.

Hay mucha gente que tiene ese recuerdo de esa crema que te dejaba blanco. Y nada tiene que ver con las de ahora. Ni las minerales de niños, que te dejan más blanquito porque hacen esa película sobre la piel, ni siquiera son como las que nos ponían en los 80 nuestras madres.

¿Qué diferencia hay entre la mineral y la química?

A mí me gusta más llamarlo filtro orgánico e inorgánico porque parece que la connotación química tiene algo negativo. Además, tanto lo orgánico como lo inorgánico, todo es química. El inorgánico serían los físicos, que lo que hacen es reflejar la radiación solar. Entonces no llega a nuestra piel.

¿Qué inconvenientes tiene?

Pues lo que decíamos. Aunque han mejorado mucho las texturas, el acabado en la piel es un poco más vasto, por así decirlo.

¿Para quién se recomiendan?

Para los niños pequeños, porque su piel es más inmadura. También, para una piel alérgica, reactiva o con problemas de ese tipo. Y si no, yo me iría a una crema que mezclara muchos filtros, que nos van a asegurar además una buena textura.

¿Y para el resto?

Para todos los demás, sin duda me voy a los filtros orgánicos.

¿Y siempre factor 50?

Yo en mi práctica siempre recomiendo 50 porque nunca se aplica la cantidad que deberíamos. Además, pasa una cosa curiosa: piensan que si se ponen protección 50 y tienen que poner dos miligramos por centímetro cuadrado, si se ponen la mitad que les protegerá un 25. Pero no, te protegerá un 15 o un 17, porque no es lineal la protección.

¿Cuánto se debería aplicar?

Hay una regla muy útil, la regla de los dos dedos, que consiste en poner un chorretón de crema en un dedo, en el índice, por ejemplo, y en el corazón, como haciendo la V de la Victoria, y pintarlos enteros de crema. Esa cantidad sería la adecuada, por ejemplo, para la cara o para cada brazo. En el caso de las piernas serían cuatro, igual que en la espalda o en el torso. No es siempre exacta, porque depende de la densidad del producto.

El tema de la reaplicación también cuesta.

Sí, es verdad que hay que reaplicarse, pero también hay que hacerlo con cabeza. Si yo estoy dentro de casa o dentro de mi oficina, lógicamente no hace falta. Pero si, por ejemplo, he salido al mediodía a la calle, seguramente se ha rozado, he tenido la cara apoyada, me he lavado los dientes... Entonces, ahí deberíamos volver a reaplicar. Me ha pasado últimamente que hay gente que trabajaba y me dice que no se puede manchar las manos. Para esos casos que existen, y me gustan, los sticks o brumas faciales.

Pero no valen para la primera aplicación, ¿no?

Nunca lo recomendaría para la primera. He buscado estudios y hay uno de la Sociedad Americana de Dermatología que nos habla de cuatro pasadas ida y vuelta por cada zona. Pero yo creo que si le das un stick a alguien, no se va a dar ocho pasadas en cada zona, ni de broma. Y en el caso de la bruma y el spray pasa lo mismo.

¿Qué cantidad hay que aplicar?

En bruma y spray suelo recomendar que lo echen dos veces. Para una cobertura mayor.

¿Hay diferencia entre los protectores de farmacia y los del súper?

Hay diferencia, primero, en el farmacéutico. Todo esto que te estoy contando y mucho más que puede surgir y dudas.... Este acompañamiento para mí es el más importante. Después es verdad que los filtros que utilizan los laboratorios que encontramos en la farmacia son los más innovadores. También, la garantía, el control, hacemos un seguimiento, si te ha dado la alergia, también lo comunicamos a la agencia europea si hay cualquier problema. Pero en cuanto a protección, si un fotoprotector del supermercado te dice que es 50, va a ser 50.

También están bastante de moda las cápsulas, ¿las recomienda?

A mí me gustan mucho, pero aquellas que van enfocadas a aumentar la resistencia de la piel al daño provocado por la radiación. Para mí no tiene sentido aquellas que potencian el bronceado. Todos los días estamos machacando los profesionales sanitarios con que el bronceado es la respuesta a un daño solar.

¿Quitan de usar la crema?

No, pero son muy interesantes porque vas a llegar a las zonas donde no llegas con la crema. Desde zonas olvidadas hasta otras como una mucosa, unos ojos o el cuero cabelludo.

¿Sólo para verano o todo el año?

Pues depende. Hay pacientes que se las toman durante todo el año, pero es verdad que según la exposición que vayas a tener.

Entonces, ¿cuál es la mejor fotoprotección?

La que vayas a utilizar.