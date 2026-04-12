Wayalia A Coruña: cuidado a domicilio para las familias que deciden ganar tiempo y calidad de vida

Un taller de Wayalia, el colaboración con Nestlé, impartido por un especialista en nutrición de la farmacia Batallán enfocado en la alimentación de los mayores y en un kit de emergencia para apagones EC

“Hay algo en la vida que todos tenemos pero que no somos conscientes de que perdemos: el tiempo”, advierte Miryam Fernández, CEO de Wayalia A Coruña. La empresa líder en asistencia domiciliaria ha revolucionado el sector con un modelo que apuesta no solo por la prevención y actuar antes de que llegue el problema, sino por el por el valor del tiempo como el recurso más escaso, brindando a los familiares la libertad de delegar tanto el cuidado como las tareas del día a día en profesionales para centrarse en lo que realmente importa: vivir.

“Hemos visto que el cliente que nos llamaba y que asumía el cuidado era una persona enferma, que había desarrollado patologías diversas o que estaban agotadas. Empiezas cuidando a una persona dependiente y terminas siendo otra que también se vuelve dependiente”, lamenta Fernández. Por suerte, en Wayalia A Coruña esta tendencia ha cambiado: “Se han dado cuenta de que no hay que esperar al último momento para contratar a cuidadores o para tener a una persona de confianza que ayude en las tareas del día a día”.

Fachada de la oficina de Wayalia A Coruña, en la avenida Buenos Aires EC

Wayalia A Coruña asume tanto el cuidado a domicilio de las personas mayores o dependientes como otras tareas básicas del hogar. “Nos gusta tener la casa limpia y la comida bien preparada, pero hay profesionales para eso. El cliente quiere ahora emplear su tiempo en otras cosas porque se ha dado cuenta de que no ha viajado, no ha hecho su formación o no ha podido terminar de estudiar lo que quería porque ha estado cuidado. Y ese tiempo, hoy en día, no sabemos si lo tendremos mañana”, alerta la también directora de la oficina situada en la avenida Buenos Aires.

Confianza y tranquilidad

Tal y como afirma Fernández, “el tiempo nos consume” y nos imposibilita llegar a todo. Y cuando hay una persona dependiente en casa, la intranquilidad se vuelve parte de nuestro día a día, con el “agobio” constante de pensar si estará bien o si le habrá pasado algo y la culpabilidad de no haber podido llamar o hacer una visita al domicilio. Este problema desaparece cuando Wayalia entra en la vida de las familias. Tener un cuidador en casa “lo da todo”: tranquilidad, seguridad, acompañamiento, ayuda a evitar estafas cada vez más frecuentes, olvidos, desorientaciones, problemas con la medicación… “Aquí ganamos todos”, asegura la CEO de Wayalia A Coruña.

De hecho, la intranquilidad de las familias es una de las necesidades que detectan con más frecuencia. “Y luego vienen los acontecimientos, como esta Semana Santa, que nos ha sorprendido mucho que los clientes nos han llamado con alarmas: caídas, desorientaciones… Cuando ya están en el hospital. Lo ideal es actuar antes”.

Un modelo que crece

El cambio de paradigma ha propiciado una mayor demanda de los servicios de Wayalia, que no han parado de crecer impulsados por “el boca a boca” entre sus clientes. Miryam Fernández asegura que es algo de lo que se sienten “especialmente orgullosos” y que se encuentran con muchos clientes que vuelven, lo que demuestra la calidad y la confianza plena en la empresa.

“Las familias deben tener claro que el cuidado en el hogar no es caro. No solo es la opción más barata, sino la más inteligente, más eficaz y de mayor calidad”, recuerda Miryam Fernández, que termina con una importante reflexión: “Cuando te haces mayor, te das cuenta de que el dinero nunca fue lo más importante, ni tampoco la aprobación de los demás. Fue tener tiempo y no usarlo. Así que no esperes a sentir urgencia para empezar a vivir y estar cuidado en casa. No esperes a perder algo para valorarlo. El tiempo no avisa, no negocia y no se detiene”.