El mejor tren y la Champions de la economía

“El ferrocarril vive el mejor momento de su historia”. La frase es del 17 de septiembre de 2024 y la pronunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una comparecencia en el Senado, con esa chulería tan característica que le ha convertido en el rey del patio tuitero. Poco imaginaba Puente que le esperaban menos de dos años después el accidente de Adamuz, en enero, y el de Urda, en octubre de 2026. La frase, que parece hecha para el epitafio político del ministro, es digna heredera de aquella boutade que soltó José Luis Rodríguez Zapatero, una joyita de presidente, cuando dijo aquello de que “España está en la Champions League de las economías mundiales”. Era el 11 de septiembre de 2007 (esa fecha ya debía dar una pista de que nada bueno podía salir de ahí). También en menos de dos años, ZP llevaría a España directa al barro de Primera RFEF. A veces, es mejor callarse.