Demasiada tragedia en tan poco tiempo

Cuando apenas nos habíamos repuesto del terrible accidente del pasado mes de enero, ahora aprendemos por las malas el nombre de otro pueblo que quedará marcado para siempre por la tragedia: Angrois, Adamuz, Urda... En apenas nueve meses, dos accidentes que suman más de cien muertos. Los dos en la misma línea, Madrid-Sevilla. Los dos con el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, que aseguró tras la tragedia anterior que esto no iba a volver a pasar. Y ha pasado. Es el momento de ayudar a las víctimas, enterrar a los muertos, confortar a las familias y concretar las causas del accidente. Pero llegará el de pedir cuentas. Pedro Sánchez dice que es “inasumible” para España sufrir dos gravísimos accidentes en un año. No habla de asumir responsabilidades. Las tendría que asumir no solo Puente. También el que nombró a este ministro y a uno de sus antecesores, ahora en prisión.