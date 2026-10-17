El enorme bico de Vilagarcía a Juan Pardo

La Gala Bícame Juan, celebrada ayer en un abarrotado auditorio de Vilagarcía, fue un éxito rotundo. Durante más de hora y media diferentes artistas como Blas Piñón, César Romero, Virginia Cruz, Avi, Antonio Barros, Santervás, la Coral Abraira de Rianxo, Sito Mariño y, sobre todo, Lys Pardo, la hija del artista homenajeado, pusieron voz a las canciones que marcaron una época para miles de fans. La gala, que será retransmitida por la Televisión de Galicia, no estuvo exenta de momentos emotivos y el público que llenó el patio de butacas fue parte activa del espectáculo. Lys Pardo tranquilizó a los seguidores diciendo que su padre se encontraba muy bien y que todavía mantiene su espíritu creativo, noticia que fue respondida por unos aplausos que se repitieron hasta un final que llegó después de brindar con un ‘sorbito de champán’ y Xuntos darle un bico a Juan.