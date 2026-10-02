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Diario de Arousa

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Opinión / Aturuxos

Una mesa presidencial en el Marisco

Pedro Sánchez en el Marisco

La Festa do Marisco de O Grove tuvo ayer un visitante ilustre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su presencia, no solo porque mira desde las alturas, no pasó desapercibida en la carpa de degustación y, como en botica, hubo opiniones para todos los gustos. Desde guapo, guapo a que Ceuta no se vende con una banda sonora de pitos, los menos, y aplausos, Sánchez recorrió, con dificultad ante la muchedumbre, los stands de degustación y, siendo la hora que era, las dos y pico de la tarde, no se resistió a la tentación de picar algo. Pulpo, camarones y mejillones fue su elección. Ahí hubo unanimidad. Todo riquísimo y a un precio razonable. Después, por la tarde, disertó en el Foro La Toja y poco a poco la carpa de la Festa do Marisco recobraba la normalidad con los móviles en los bolsillos y los carrillos llenos de las mejores viandas.