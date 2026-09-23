Ciudades pensadas para las personas

Vilagarcía lo tiene claro. El nuevo modelo de ciudad es para el disfrute de las personas. Los coches, en los aparcamientos disuasorios. El debe al urbanismo presente que pretende definir el futuro es el transporte público, muy deficiente a nivel comarcal, con conexiones imposibles con los horarios laborales y lectivos. Todas estas cuestiones se abordaron ayer en el foro Mobilidade Sostible organizado por Diario de Arousa y que contó con las intervenciones del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; la arquitecta y concejala de Urbanismo, Paola María; la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán; el artífice del cambio en Pontevedra, el arquitecto Jesús Fole; y el presidente de las asociaciones de vecinos de Galicia, Juan Loureiro. Todos ellos coinciden en la misma consideración. Las ciudades tienen que ser más humanas, accesibles y pensadas para caminarlas.