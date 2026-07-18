Cuatripartito condenado a romper

El gobierno cuatripartito de Cambados saltó por los aires. Tres de los socios, los mayoritarios (PSOE, Somos y BNG) decidieron romper la cadena que les garantizaba la mayoría y expulsaron a José Ramón Abal, de Pode, edil independiente que muy pocas veces asumió la disciplina que requiere gobernar en coalición. Se abre ahora una nueva etapa en la capital del albariño con un tripartito en minoría que, prácticamente seguro, tendrá muy difícil sacar sus proyectos adelante. Es posible, pues, que se instaure la parálisis en el Concello. Quedan diez meses para las próximas elecciones municipales y no parece probable que el PP tiente al edil cesado para que firme una moción de censura dados los antecedentes de las negociaciones del principio del mandato, pero en política nunca se sabe lo que puede ocurrir dentro de cinco minutos. Ahora se abre otra etapa con un tripartito previsible y leal con los pactos.