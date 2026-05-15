La referencia del Hospital do Salnés

La salud es el bien más importante para las personas. Por ello hay tanta sensibilidad social con este asunto y, desde luego, es una prioridad para todas las administraciones. Sus máximos representantes a nivel autonómico, provincial y local estuvieron ayer en Vilagarcía para conmemorar el 25 aniversario de la inauguración del Hospital do Salnés, convertido hoy en un referente sanitario que, seguro, continuará evolucionando con el paso del tiempo. Fueron muchos años de gestiones y reivindicaciones y por fin, con el inicio del siglo, germinó el edificio sanitario, gestionado en un primer momento como Fundación para integrarse poco después en el Sergas. Además de los medios materiales, su mejor activo es el personal, un valor añadido en la atención que precisa cualquier paciente para tratar cuestiones vitales.