El Arosa, un equipo campeón

Decía un entrenador, de infausto recuerdo para el celtismo, que la liga era como un maratón en el que se sufrían altibajos, pero que lo importante era llegar bien a los últimos kilómetros, que son los que marcan la diferencia. En su caso hubo una retirada a tiempo, pero su símil tiene cabida en la trayectoria liguera del Arosa, que ayer se proclamó campeón de Tercera RFEF, lo que le permite ascender de forma directa a Segunda. En el deporte la épica es un plus, un extra que genera valor añadido y que libera los sufrimientos y los sentimientos de todo un año en la brega. El partido de la verdad no fue fácil. El Céltiga se puso con dos goles de ventaja y en apenas media hora la incertidumbre de la grada se convirtió en delirio y comunión con unos jugadores que creyeron hasta el final en una remontada plagada de orgullo y amor propio. Felicidades al arosismo.