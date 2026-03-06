Diario de Arousa, tras la histórica foto que ilustró la portada conmemorativa de su 25 aniversario, inició ayer un calendario de actividades que se prolongará hasta el mes de diciembre para celebrar esta efeméride con la sociedad arousana. El Foro 25 anos de loita pola igualdade puso sobre la mesa la evolución del trato informativo sobre el movimiento feminista a lo largo de este cuarto de siglo. Representantes institucionales, sociales y de los colectivos feministas dejaron patente en la mesa de debate que no solo queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad plena, sino que en algunos ámbitos incluso se nota un retroceso. Pusieron el foco en la educación, la concienciación y la movilización continua para lograr estos propósitos y si algo quedó claro entre todas las ponentes y el público asistente es que el futuro del mundo está en manos de las mujeres.