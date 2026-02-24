Una foto con historia para la historia

Ya la han visto. La fotografía que ilustra la portada de hoy, fecha en la que se cumplen 25 años del nacimiento de Diario de Arousa, muestra el respaldo de la sociedad arousana a este proyecto periodístico que mantiene la esencia desde el primer día. Desde políticos a vecinos anónimos pasando por representantes de la cultura o del mundo de la empresa estuvieron en la Praza de Galicia. Había deportistas, dirigentes de clubes y referentes de los sectores productivos. En definitiva, la sociedad civil de toda Arousa acompañó a este periódico en una imagen que quedará para la historia no solo del periódico, sino de unas comarcas que tienen el nexo común de la ría que las une. La felicidad de la celebración no elude la obligación y en este día de orgullo periodístico, la plantilla al completo de Diario de Arousa solo tiene una palabra para todos ustedes por estos 25 años. Gracias.