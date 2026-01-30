Detenidos y de nuevo en la calle

Hay cierto malestar en Ribeira por la detención y consiguiente puesta en libertad de una pareja, arrestada bajo la acusación de múltiples robos. La Policía tiene evidencias, y bastante claro, la autoría. Y los vecinos el susto en el cuerpo y el temor a la reincidencia. No es que queden libres sin culpa, es que la Justicia tiene también sus procedimientos y garantías. Serán juzgados en su momento por estos hechos y se verá entonces, si finalmente hay condena, si deben o no ingresar en prisión. Ocurre algo similar con las grandes operaciones de narcotráfico. La ‘Ceira’, que se desarrolló en 2024 con epicentro en la comarca de O Salnés, alcanzó cerca de la veintena de detenidos. Ahora el proceso se sigue contra seis. Las cifras sorprenden, pero la aplicación del derecho sigue siendo la garantía de ecuanimidad.