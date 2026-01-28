Adiós al mecenas turístico

Sanxenxo está de luto por la muerte de Carlos Troncoso, el empresario que impulsó el sector turístico en la localidad. Su legado va más allá de la creación de hoteles y del mayor turoperador del noroeste de España, porque en la retina de sus vecinos quedará la persona, su bonhomía. Esa filosofía de vida lo ha llevado a ser partícipe directo del desarrollo de la vida social, cultural y deportiva del municipio. Sus éxitos como emprendedor no le han impedido mantener los pies en el suelo y pocos son los que no han encontrado en él una válvula de escape y una solución para sus problemas. Clubs, entidades y asociaciones vecinales lloran la muerte de este hombre que ha tenido la clarividencia de ver antes que nadie el potencial turístico de Sanxenxo. Su legado perdurará en la memoria de su pueblo. Será recordado como emprendedor y, sobre todo, como un hombre bueno. Descanse en paz.