La flota arousana pide auxilio

Las leyes que se dictan y se aplican a través de normas generales sin importar las particularidades ni las realidades de cada situación siempre suelen ser injustas e injustificadas. Es lo que ocurre con la directriz europea que pretende establecer, entre otras medidas, un diario electrónico al sector del mar en el que detallen las capturas al minuto y avisen de ellas con horas de antelación. Es, sencillamente, inviable en Arousa. Un mínimo de conocimiento de la faena en la Ría serviría para establecer un criterio diferente y adecuado. El sector convocó un parón y se concentró ayer en la lonja de Cambados como primera medida de protesta. “Se queren botarnos do mar, esta é a fórmula”, clamaban los marineros movilizados y, por lo que se ve, todo apunta a que la protesta solo acaba de comenzar porque los ánimos están caldeados. El mar se la juega y eso son palabras mayores en Arousa.