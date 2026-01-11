Europa enfurece al sector del mar

El sector del mar arousano está en pie de guerra contra la norma europea que obliga a un control más riguroso sobre las capturas que realizan las embarcaciones de más de dos metros de eslora. La medida entrará en vigor en 2028, pero en Arousa no quieren esperar más para hacer notar su malestar. Cuestiones como anotar cada especie kilo a kilo o comunicar con horas de antelación lo que se lleva a bordo son inviables para una flota que captura hasta quince especies y está a cinco minutos del puerto.