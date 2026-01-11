Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

Europa enfurece al sector del mar

Concentración en el muelle de O Xufre, en A Illa, en mayo de 2021 por la aplicación de la normativa europea

El sector del mar arousano está en pie de guerra contra la norma europea que obliga a un control más riguroso sobre las capturas que realizan las embarcaciones de más de dos metros de eslora. La medida entrará en vigor en 2028, pero en Arousa no quieren esperar más para hacer notar su malestar. Cuestiones como anotar cada especie kilo a kilo o comunicar con horas de antelación lo que se lleva a bordo son inviables para una flota que captura hasta quince especies y está a cinco minutos del puerto.