Mariola Sampedro hace historia

Mariola Sampedro pasará a la historia de Ribeira por ser la primera mujer en ser elegida alcaldesa de la capital barbanzana. Fue a través de una moción de censura que puede ser más o menos criticada por unos o por otros, pero que tiene toda la legitimidad democrática que le concede la ciudadanía a sus representantes electos. El Pleno en el que el nacionalista Luís Pérez Barral cedió el bastón de mando a la líder del Partido Popular se desarrolló en los términos esperados. Abucheos y aplausos por igual para unos y para otros y críticas, muchas críticas para el portavoz del PBBI, primer teniente de alcalde en el anterior gobierno tripartito y que, probablemente, repita cargo en el bipartito conservador. El caso es que los votos del centro derecha son muchos más que los del centro izquierda en Ribeira y la moción de censura ha puesto orden a lo que parecía una anomalía ideológica.