As augas do desleixo
Hai vinte anos, Vilagarcía aprendeu da forma máis dura que a auga tamén garda memoria. Dúas décadas despois, mentres o planeta acumula récords de temperatura e os cumios climáticos deixan un crecente rastro de frustración, aquela inundación local adquire unha dimensión diferente: a de advertencia ignorada. A riada que marcou unha desfeita foi explicada como unha fatalidade, cando tamén revelaba as consecuencias de decisións humanas tomadas ao longo de décadas. As brañas e zonas húmidas próximas ao río, chamadas historicamente a recibir os excesos das enchentes e aliviar a presión sobre os espazos habitados, foron reducindo a súa presenza baixo un urbanismo incapaz de comprender que a natureza sempre acaba reclamando o que é seu. Hoxe continúan facéndose infraestruturas como os tanques de tormenta, ferramentas útiles para mellorar a drenaxe urbana, pero insufi cientes por si mesmas para compensar a perda daqueles espazos naturais de amortecemento. A isto súmase a necesidade de actuar tamén na desembocadura do río, onde neglixentemente foi condicionando e estreitando a súa canle, difi cultando a evacuación das grandes avenidas de auga. A lección principal segue sendo a mesma: non se trata só de construír máis obras, senón de reconciliar o territorio co funcionamento dos seus propios ecosistemas.
Esa reflexión local encaixa hoxe nun escenario global moito máis preocupante. O recente cumio climático celebrado en Turquía, a pomposa COP31, volveu deixar a s e n s a c i ó n de que a dip l o m a c i a internacional avanza a unha velocidade moi inferior á dos problemas que pretende resolver. Mentres os informes científicos acumulan evidencias sobre o aumento continuado das temperaturas, a aceleración do desxeo, a elevación do nivel dos mares e océanos e a multiplicación dos fenómenos meteorolóxicos extremos, os acordos continúan envoltos en prazos longos, formulacións ambiguas e compromisos que raramente se corresponden coa magnitude da ameaza. A distancia entre o que se sabe e o que se fai converteuse nun dos grandes confl itos morais do noso tempo. Mágoa diso.
As consecuencias xa non son só ambientais. Existe tamén un efecto profundo sobre a psicoloxía social. Moitas persoas contemplan as inundacións, as vagas de calor ou os incendios coa crecente impresión de asistir a unha crise perfectamente anunciada. Cando gobernos, grandes corporacións e mesmo actores con capacidade para orientar a opinión pública non transmiten a sensación de actuar coa urxencia necesaria, medra unha decepción colectiva que alterna entre a ansiedade e a resignación. O perigo non reside só no cambio climático, senón tamén na normalización do seu avance, coma se o extraordinario estivese condenado a converterse en rutina. Moi mal camiño.
Por iso a lembranza daquela inundación de Vilagarcía non debería reducirse a un exercicio de nostalxia nin a unha conmemoración. Debe servir para preguntarnos que advertencias seguimos sen querer escoitar. Porque a auga conserva memoria, pero as sociedades teñen facilidade para esquecer. E cando a prevención se substitúe pola demora, cando a responsabilidade cede paso ao cálculo e cando a evidencia científi ca perde a partida fronte á conveniencia inmediata, os ríos, os mares e a choiva acaban escribindo a súa propia crónica. Son, en realidade, as augas do desleixo.