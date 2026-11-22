A pel dos libros
Todo libro leva dentro dúas vidas. A primeira é a que se le: a palabra, o relato, o verso, a idea que viaxa de quen escribe a quen le. A segunda é a que se toca: o peso do papel, o trazo dunha tipografía, a respiración das marxes, o xeito en que unha cuberta nos agarda na man antes de abrirmos a primeira páxina. Quizais por iso distinguimos entre o fondo e a forma, entre o contido e o continente, e esquecemos que, nun libro ben feito, ambas partes son unha mesma materia. Un libro prezado non se limita a contar; vai máis alá da súa esencia e faise obxecto de cultura, memoria que se pode abrazar, obra que dá gusto ter na casa e transmitir a quen vén detrás.
A esa segunda vida dedícase desde hai décadas un certame do Ministerio de Cultura, os Premios aos Libros Mellor Editados. Non valora o que o texto di, senón como foi vestido: o proxecto gráfico, a maqueta, a tipografía, o papel, a ilustración, a encadernación; é dicir, o traxe de cada volume. Distribúese en cinco categorías, Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantil e Xuvenil, e Obras Xerais e de Divulgación, e carece de dotación económica. Pode parecer unha limitación, pero é o contrario: o seu valor é o prestixio, e ese prestixio multiplícase ao proxectarse fóra, nas feiras de Liber, Frankfurt e Leipzig, onde as obras galardoadas dialogan cos mellores deseños editoriais do mundo.
Neste último ano, a pel do libro galego brilla con luz propia, e comeza polo que ten de máis arraigado: a voz do pobo. “Eu non canto por cantar. Cancioneiro popular de Galicia” é unha escolma de canción tradicional galega, coordinada por Manuel Rico e Antón Santamarina e publicada por Fabulatorio. Unha antoloxía que reúne unha parte significativa do cancioneiro popular galego, con especial atención ás pezas asociadas á vida comunitaria e á celebración. O formato é de peto, coidadosamente editado, pensado para ser consultado e transportado con facilidade. O título cifra a súa idea central: a canción popular non é un mero exercicio estético, senón unha práctica social, afectiva e festiva, ligada ao traballo, ao encontro, ao baile e á memoria colectiva. O xurado subliñou a rareza dunha edición así no ámbito dos libros musicais, pola aposta por recuperar cancións en galego e pola súa coidada factura, e concluíu que o resultado é un obxecto editorial de grande valor.
A colleita non remata aí. “ABC Seoane”, de Piu Martínez, Cibrán Rico e Suso Vázquez, editado pola Fundación Seoane, obtivo o primeiro premio na categoría de Infantil e Xuvenil, e demostra que o deseño tamén ensina a mirar desde a infancia. Ao seu carón, “Miradas do camiño”, de Manuel Quintana Martelo, foi distinguido na categoría de Arte, e leva a sinatura de Teófilo Edicións, casa de fonda raíz vilagarciá que converte a peregrinación en imaxe. E, na categoría de Facsímiles, tamén foi premiado “Sonetos do amor escuro”, obra de Alvarellos Editora que devolve ás mans dos lectores a emoción dun libro como xurdiu, cunha fidelidade que é xa unha forma de homenaxe.
Sábese que a pel é a fronteira entre o corpo e o mundo, o lugar onde a vida se fai tacto. Así son estes libros: pel que garda a palabra e a deixa respirar, calidez que acolle a man e xoia que o tempo non arranca. Cando unha cultura coida o seu envoltorio, está dicindo que o que leva dentro merece ser conservado, sentido e herdado. Esa é, quizais, a mellor lección dos premios: que a lingua galega non só se escribe e se canta, senón que tamén se viste, acaríñase e agasállase. E que, mentres haxa mans que saiban dar pel á palabra, haberá memoria con corpo e futuro con textura do noso.