In memoriam. Joaquín del Valle-Inclán Alsina (1953-2026)

Como ya expresamos el pasado domingo, fecha del óbito, la Asociación de Amigos de Valle-Inclán lamenta profundamente el fallecimiento de Xaquín del Valle-Inclán Alsina, quien fuera su presidente entre los años 2013 y 2020.

Con motivo de la Semana Cultural Valle-Inclán, queremos dedicar un recuerdo especial en la Iglesia de A Pastoriza, donde fue bautizado su admirado abuelo. a quien rigió los destinos de la Asociación de Amigos de Valle con sabiduría y entusiasmo por la figura del dramaturgo español y gallego más importante del siglo XX.

Hombre de aspecto frágil, de carácter tímido y reservado, siempre tocado con su inconfundible borsalino oscuro, Joaquín del Valle-Imclán Alsina nos ha dejado en este cálido otoño compostelano.

Tras sus estudios de Filología inglesa en la Universidad de Santiago, inició una interesante carrera de escritor, aunque a finales de la década de los noventa decidió abandonar su propia creación para dedicarse en cuerpo y alma a defender y a difundir la obra del mayor dramaturgo de la contemporaneidad hispánica, su abuelo.

Yo lo conocí precisamente cuando en 1998 el nacionalismo gallego se opuso encarnizadamente a que el Centro Dramático Gallego, en colaboración con el Centro Dramático Nacional, representase los esperpentos valleinclanianos en español. Ambos coincidimos entonces en que era absurdo traducir a Valle al gallego y en que nadie como él había dado a conocer la idiosincrasia del mundo gallego en toda su profundidad humana y cultural.

Incansable estudioso de la vida y la obra de don Ramón, editó con su hermano Javier, “Pancho”, la Obra Completa del escritor en dos gruesos volúmenes de dos mil páginas (Espasa, 2002). Quizás su mayor logro fue la documentadísima biografía que dedicó a su abuelo bajo el título Ramón del Valle-Inclán. Genial, antiguo y moderno (Espasa, 2015) donde desmontó algunos mitos y fantasías creadas por el propio biografiado. Riguroso y serio en extremo, Joaquín no hacía ninguna afirmación si no estaba respaldada por documentos contrastados, lo cual le llevó a sostener vivas polémicas con otros biógrafos menos exigentes.

Además, fue autor de innumerables ediciones de textos inéditos y artículos de temática valleinclaniana, la mayor parte de ellos publicados en la revista Cuadrante, órgano de nuestra Asociación.

Joaquín del Valle-Inclán ocupó la presidencia de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán entre los años 2013 y 2020.

Fue una época brillante para el valleinclanismo nacional e internacional en la que celebramos dos coloquios en la Academia de España en Roma e iniciamos una serie de simposios en el Ateneo de Madrid, las dos instituciones que llegó a presidir su extravagante e insigne abuelo. Recuerdo a Joaquín paseando por el Trastevere, visitando incansablemente librerías de viejo o tiendas de anticuarios a la caza de primeras ediciones de Gabrielle d’Annunzio, cuya tipografía había inspirado las ediciones de su propia obra realizadas por Valle-Inclán.

Cada cinco de enero, en el aniversario de la muerte de su abuelo, realizamos un homenaje ante la tumba de don Ramón en el compostelano cementerio de Boisaca. Este próximo inicio de año, Joaquín no estará con nosotros en el patio de butacas, sino que nos saludará desde el escenario, en compañía de su querido y admirado don Ramón María del Valle-Inclán.