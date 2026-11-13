Cando a imaxe persuade
Hai momentos históricos nos que unha imaxe deixa de ser un recurso visual pasando a ser actor político. A carteleira electoral é desa categoría. Antes de que as pantallas concentrasen a nosa atención, os muros dos lugares eran espazos de disputa simbólica. Un cartel non só transmitía unha consigna: condensaba unha idea de futuro, unha promesa colectiva e unha emoción compartida. A ilustración, a cor ou o símbolo comunicaban nun instante o que un discurso enteiro non sempre lograba expresar. Porque a cidadanía tamén vota esperanzas, representacións e relatos.
Hoxe, porén, aquel papel relevante e central pertence a outro tempo. As campañas desenvólvense entre redes sociais, vídeos curtos, publicidade dixital segmentada e mensaxes que chegan sen descanso aos dispositivos móbiles. O cartel segue existindo, pero compite cun fluxo incesante de estímulos que nacen e desaparecen a gran velocidade. O centro de gravidade da comunicación política trasladouse da parede ao algoritmo. Mudou o soporte, non a vontade de persuadir.
Precisamente por iso resulta valiosa a publicación de “Quen conduce o Estado: Arte, ideas, artistas e movementos que deron forma á vitoria do Estatuto de Galicia de 1936”. O estudo recupera unha das campañas gráficas máis relevantes da historia contemporánea de Galiza e amosa como un reducido grupo de creadores construíu, en poucos meses, unha proposta visual coherente, moderna e eficaz arredor do plebiscito estatutario. Castelao, Camilo Díaz Baliño, Díaz Pardo, Luís Seoane, Carlos Maside, Bernardino Vidarte ou López Bouza achegaron sensibilidades diversas a un proxecto colectivo. A creación artística púxose ao servizo dunha aspiración política compartida.
Aqueles trece carteis non se limitaban a pedir o voto favorable: ofrecían unha imaxe de país. Inspirados nas vangardas internacionais, apelaban á liberdade, á dignidade, ao traballo, á participación das mulleres e á superación do caciquismo.
O azul e o branco, as estrelas, as figuras humanas e mesmo os animais compoñían un relato capaz de conectar con públicos distintos sen perder a unidade da mensaxe. Prensa, radio, mitins, distribución masiva de materiais e accións públicas completaban unha campaña na que cada soporte reforzaba os demais.
Noventa anos despois, esa experiencia conserva unha lección esencial: toda mobilización colectiva necesita símbolos que fagan visible unha aspiración común. As palabras explican; as imaxes convocan. Non son linguaxes incompatibles, senón complementarias. Os argumentos axudan a comprender unha proposta, mentres a forza visual pode vinculala coa emoción, coa identidade e coa memoria compartida. A eficacia daquela campaña lembra que comunicar non consiste só en difundir información, senón tamén en construír unha comunidade que se recoñeza nela.
Por iso aqueles carteis seguen interpelándonos. Neles permanece algo máis ca unha chamada ás urnas: unha maneira de entender a comunicación como arte, pedagoxía e construción de comunidade. Cando unha sociedade se recoñece nunha imaxe, cando un debuxo condensa as súas esperanzas, os seus medos e os seus horizontes, a persuasión xa está en marcha.
A vella expresión popular cobra entón todo o seu sentido: unha imaxe vale máis que mil palabras. Ou, dito doutro xeito, chega ese instante no que a imaxe persuade. Porque tamén constrúe sentimentos colectivos.