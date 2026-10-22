O deber da lembranza
Hai aniversarios que son fi tos polos que se interpela á conciencia colectiva convidando a avaliar o camiño percorrido. O recordo e mención do Ano da Memoria en Galiza, en 2006, é desa categoría de datas que obrigan a mirar atrás, non por nostalxia, senón por responsabilidade democrática.
Ao longo destas dúas décadas, a recuperación da memoria democrática deixou de ser unha tarefa reservada a especialistas, familiares de vítimas ou asociacións comprometidas. Converteuse progresivamente nun exercicio de coñecemento compartido, nun espazo de encontro arredor da verdade histórica e nun instrumento para fortalecer a convivencia cívica. Os avances realizados amosan que a memoria non abre feridas, como durante anos repetiron algunhas voces interesadas en promover o esquecemento. Pola contra, contribúe a explicar as feridas existentes, a comprender a súa orixe e a ofrecerlles unha resposta baseada no recoñecemento e na dignidade das persoas.
A experiencia acumulada demostra que a exhumación dunha fosa, a identifi cación dunha vítima, a investigación dun episodio represivo ou a sinalización dun lugar de memoria transcenden o ámbito privado das familias afectadas. Cada paso dado neste camiño enriquece o patrimonio democrático común. Cada nome recuperado rompe unha cadea de silencio. Cada historia devolta á luz reforza unha cultura cívica asentada nos dereitos humanos e no respecto á verdade. É o camiño certeiro.
Galiza e Vilagarcía ofrecen exemplos dese proceso. O traballo desenvolvido. Por investigadores, historiadores, arqueólogos, entidades memorialistas e institucións permitiu reconstruír relatos que durante décadas permaneceron ocultos baixo capas de medo, desinformación ou desatención. A memoria democrática foi revelándose así como unha poderosa ferramenta para o entendemento social, capaz de transformar a ausencia en coñecemento e a desmemoria en conciencia cidadá.
O futuro inmediato anuncia desafíos para as políticas públicas de memoria democrática nun contexto marcado pola crispación orientada, o rexurdimento de discursos revisionistas e determinadas tentacións de involución que ameazan avances que parecían consolidados. Por iso, o deber da lembranza conserva toda a súa vixencia: porque a memoria democrática non é patrimonio de ninguén, é propiedade dos valores que sosteñen unha sociedade libre. A procura da verdade, a xustiza para as vítimas da represión franquista, a reparación da súa dignidade e a garantía de non repetición continúan a ser tarefas irrenunciábeis, tanto para honrar o pasado como para fortalecer a conciencia cívica das xeracións que han construír un futuro de participación igual.
A memoria non é unha conversa co pasado. É unha responsabilidade co futuro. As sociedades que esquecen acaban por perder as claves para interpretar os seus propios desafíos. As que lembran, pola contra, constrúen defensas morais fronte á intolerancia, o abuso de poder e a negación dos dereitos. A día de hoxe, certamente, a mellor homenaxe ás vítimas e ao labor realizado consiste en perseverar no camiño iniciado. Non para habitar o pasado, senón para fortalecer o porvir. Porque a democracia, como a propia memoria, non é unha conquista defi nitiva. É unha tarefa permanente. E tamén un deber cívico que cada xeración recibe en herdanza e está chamada a transmitir.