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Diario de Arousa

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Vivenda pública

É curioso como ao goberno do estado se lle enche a boca falando de vivenda pública e alugueiro social, e os bens que son da súa propiedade incautados a narcotraficantes póñense a subasta. Agora o edificio que temos na Arousa detrás da lonxa. Curioso.

Poñelos a disposición dos veciños como vivenda pública ou de alugueiro social nin se lles ocorre.

Outro tanto pasou cos bens que o Concello tivo que mercar e pagar en Testos, no Outeiro e na Avenida da Ponte para que hoxe sexan de titularidade municipal. Bens propiedade do estado que para que sexan municipais houbo que mercalos e pagalos por tódolos veciños da Arousa.

Mentres estemos no goberno municipal, por nós non vai quedar. Pero non podemos dicir que isto sexa un compromiso serio coa vivenda e co público. 

Había que dicilo.