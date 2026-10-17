Vivenda pública
É curioso como ao goberno do estado se lle enche a boca falando de vivenda pública e alugueiro social, e os bens que son da súa propiedade incautados a narcotraficantes póñense a subasta. Agora o edificio que temos na Arousa detrás da lonxa. Curioso.
Poñelos a disposición dos veciños como vivenda pública ou de alugueiro social nin se lles ocorre.
Outro tanto pasou cos bens que o Concello tivo que mercar e pagar en Testos, no Outeiro e na Avenida da Ponte para que hoxe sexan de titularidade municipal. Bens propiedade do estado que para que sexan municipais houbo que mercalos e pagalos por tódolos veciños da Arousa.
Mentres estemos no goberno municipal, por nós non vai quedar. Pero non podemos dicir que isto sexa un compromiso serio coa vivenda e co público.
Había que dicilo.