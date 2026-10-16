A cerna das páxinas
O estudo ‘O libro en Galicia: produción editorial, lingua e mercado’, editado polo Consello da Cultura Galega, é máis ca unha radiografía da edición no país. As cifras revelan dúas cuestións de fondo: o lugar da lectura nunha sociedade saturada de estímulos e o futuro do galego nese escenario.
O informe ofrece unha conclusión alentadora: a edición galega mantén unha produción estable, un tecido activo, unha rede de librarías significativa e o galego como principal lingua de publicación. Porén, hai sombras: o sistema posúe densidade cultural, mais escasa dimensión económica, e xera máis valor simbólico ca rendibilidade. Nesa realidade residen a súa grandeza e a súa fraxilidade.
A miúdo preséntanse os formatos dixitais como unha ameaza, mais esa discusión perdeu sentido. Un libro segue a selo nun andel, nun lector electrónico ou nunha pantalla. O desafío verdadeiro é a competencia de canles que disputan a atención. Nunca tivemos tanta información dispoñible e, ao mesmo tempo, tanta dificultade para reservar tempo á lectura demorada. Neste contexto importan os datos sobre comprensión lectora. Malia as discusións sobre os métodos, as avaliacións educativas alertan da perda de capacidade para comprender textos, interpretar argumentos e relacionar ideas. Non se trata só de ler menos, senón de ler peor. Unha sociedade que perde comprensión lectora perde tamén s e n t i d o c r í t i c o , memoria cultural e a u t o n o - mía intelectual
O libro continúa a ser unha ferramenta eficaz para formar esas capacidades. A loita non se libra só nas editoriais e nas librarías: tamén nas aulas, nos fogares, nos dispositivos móbiles e nos hábitos das novas xeracións. Aquí, ademais engádese outra preocupación: a crise da lectura coincide co retroceso dos usos sociais do galego, sobre todo entre a mocidade. O estudo lembra que o mercado do libro galego sostense principalmente na infancia, na escola e na rede libreira. A súa fortaleza depende, daquela, de espazos de mediación cultural que non están garantidos.
A diminución do uso habitual do galego comprometerá a demanda cultural e a continuidade dun sistema editorial propio. As linguas non desaparecen porque deixen de publicarse libros nelas: primeiro redúcense os seus espazos de uso, despois mingua a demanda cultural e, por último, debilítase a produción de contidos. O mercado editorial é así o sinal visible dun dano previo no tecido social. Esta publicación é unha chamada de atención á necesidade de acometer políticas de promoción, uso e normalización da nosa lingua. O estudo sinala que a fortaleza do sistema non reside “na dimensión industrial, senón na función cultural que cumpre dentro do ecosistema galego”.
Sería un erro ler o informe só como un documento sobre libros: fala dunha comunidade, da súa relación co coñecemento e da capacidade de transmitir unha lingua e unha visión do mundo. Os datos permiten manter a esperanza, mais non a despreocupación. Se o libro galego e os seus lectores seguen camiños diferentes, a edición perderá á sociedade que lle dá sentido. Cómpre, pois, coidar a cidadanía lectora e a lingua que alimentan a cerna das páxinas. Asegurar o futuro do libro.