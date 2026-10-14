Ata sempre, Cholo!
Non che tocaba, compañeiro, aínda non che tocaba. Non era o teu momento de deixarnos, claro que para xente coma ti nunca debería ser o momento. Pero non, ti sempre fuches amigo do motor e da velocidade e quizais sexa por iso que marchaches antes de tempo. Vilagarcía de Arousa, a vila que Cholo tanto quería e da que tanto presumía, chora a perda dun deses veciños destacados que alí por onde pasaban, coma un barco nun mar en calma, van deixando un ronsel de simpatía, de alegría, de cariño... Porque Cholo Dorgambide sempre tiña para os demais esa palabra amable, ese xesto cariñoso, ese sorriso permanente que o caracterizaba e que che alegraba o día cando o vías aparecer.
A última vez que falei con el, uns días antes do seu pasamento, e mesmo na situación na que estaba, volveu dar mostra do seu cariño e o seu agradecemento pola visita e aínda tivo a forza de sacar unhas palabras amables, palabras que nunca esquecerei, pois dixo que entre nós, sen coñecernos de nada, no medio da rivalidade política, xurdira unha amizade sincera. Só se lle pode corrixir unha cousa ao que dixo, porque poida que el a min non me coñecese de nada, pero eu a el si, porque quen non coñecía a Cholo Dorgambide en Vilagarcía? Non coñecelo era imposible e coñecelo era querelo.
Efectivamente, nunca cruzaramos nin unha palabra ata que tiven a sorte de compartir con el catro anos de acordos e desacordos na Corporación Municipal e como el ben dixo, dentro da rivalidade política xurdiu unha amizade que gardarei para sempre, como se gardan esas cousas bonitas que compartes con persoas como Cholo, con amigos bos e xenerosos que saben diferenciar perfectamente as liortas políticas da amizade persoal. Un día puidemos escoitarlle dicir nun pleno que alí dentro podiamos “comernos polos pés”, pero fóra a amizade e o cariño estaba por riba de todo.
Palabras coma esas, amizade, cariño, escritas con letras ben grandes, serán para sempre as que nos veñan á cabeza lembrándote, compañeiro, aínda que insisto en que non era aínda momento de lembrarte, senón de seguir compartindo contigo moreas de bos momentos coma os que nos fixeches pasar. Que a terra che sexa leve, amigo!