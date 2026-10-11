Campás nómades
Durante séculos, a silueta do campanario definiu a liña do horizonte das aldeas e vilas galegas. Antes da chegada da prensa, do teléfono e das redes de comunicación modernas, as campás constituían un sistema de información colectiva tan eficaz como universal. Marcaban o ritmo da vida cotiá, anunciaban celebracións e defuncións, advertían de incendios, convocaban á veciñanza ante emerxencias e mesmo alertaban da chegada de tormentas que podían comprometer as colleitas. Cada toque posuía unha función concreta e un significado recoñecible para a comunidade. Era unha linguaxe sonora compartida, aprendida de forma natural por sucesivas xeracións de persoas.
Por iso resulta especialmente significativa a crecente dedicación pola conservación deste patrimonio. O toque manual de campás deixou de ser unha práctica habitual coa mecanización e electrificación xeneralizadas dos campanarios, proceso que en moitos lugares consolidouse a partir dos anos noventa do século rematado. Coa automatización gañouse comodidade, pero tamén se perdeu parte da riqueza expresiva dos repeniques tradicionais, das variantes locais e da creatividade dos campaneiros, convertendo unha linguaxe viva nun son repetitivo e uniforme.
Consciente deste risco, a UNESCO inscribiu o “Toque manual de campás” na Lista Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade, recoñecendo non só o valor material das campás como pezas de bronce, senón tamén os coñecementos, técnicas e códigos sociais asociados ao seu uso. Ese recoñecemento é un paso, pero toda declaración patrimonial corre o perigo de converterse nun simple documento se non vai fornecida de iniciativas de transmisión e aprendizaxe.
Nesa dirección resultan tamén inspiradoras as convocatorias de toques simultáneos, a xeito dunha conmemoración anual de toque manual das campás e as actividades de divulgación que, en diferentes momentos, promoven asociacións de campaneiros e entidades culturais para sensibilizar á cidadanía sobre a importancia desta tradición. Estas iniciativas lembran que o patrimonio inmaterial non se conserva pechado nunha vitrina nin arquivado nun catálogo: sobrevive porque hai persoas que o practican, transmíteno e adáptano aos novos tempos. Danlle vida á historia herdada.
Velaí a utilidade da iniciativa impulsada polo colectivo Sinos de Bronce que recuperou dúas campás procedentes dun convento pechado para construír un campanario móbil destinado á formación e divulgación. Trátase dunha proposta innovadora que pretende levar o son das campás a escolas, centros culturais, festas e espazos públicos de toda Galiza. Vida nova ao servizo do coñecemento.
A importancia da misión transcende o valor material das campás: o auténtico patrimonio está nos saberes vinculados a súa maneira de ser tocada. Os campaneiros galegos levan anos documentando pezas (inscricións, datas e características) para protexelas da desaparición ou do roubo, e organiza cursos nos que numerosas persoas aprenden esta antiga linguaxe sonora.
Estas campás nómades converten así unhas pezas antes inmóbiles en embaixadoras dun legado ameazado. Ao viaxaren ata escolas, centros culturais e espazos públicos, non renuncian ao seu fogar: levan consigo a memoria e transfórmana en aprendizaxe compartida. Recuperar o toque manual non é regresar ao pasado, senón manter viva unha parte da identidade colectiva e darlle sentido no presente, facendo do son un lugar de encontro para quen queira escoitar e aprender.