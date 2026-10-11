A espada de Damocles
A incongruencia da política fai que en ocasións as palabras sirvan de demagoxia e os actos deixen en evidencia ás palabras.
Eso foi o que pasou na moción presentada polo Partido Popular no pasado Pleno, na que textualmente recoñece os traballos que dende o Concello de Caldas de Reis se están a facer para salvar o “Asilo” . O único que reclama e que queren máis información.
O feito de que se teña dado unha prórroga por parte da congregación ao Asilo, algo que non foi casualidade, demostra que estamos a traballar man a man cos representantes da mesma.
En canto á información, é clara pola nosa parte: lapostamos pola licitación pública do servizo, tendo en conta os tempos de calquera Administración pública. Desgraciadamente, nunha reprochable nota de prensa, o voceiro do PP di que o alcalde “se cachondea do tema”, insinuando que me río na cara dos 40 traballadores e traballadoras, e dos máis de 70 residentes. Estas afirmacións as realiza o voceiro do PP no medio doutras moitas declaracións totalmente demagóxicas, que, en realidade, teñen como único obxectivo crispar o ambiente.
Desde logo, non hai ningunha intención pola súa parte de axudar a solucionar o asunto. Isto, desgrazadamente, non é algo novo. Precisamente por declaracións similares efectuadas polo voceiro do PP xa sufrín situacións desagradables no pasado, en referencia á Variante Oeste.
Por esta razón, durante o último Pleno quixen que quedase moi claro que fago responsable ao voceiro popular caldense de calquera ataque hacia min ou o meu entorno persoal que teña algo que ver con este asunto.
Fago pública, por tanto, esta denuncia sobre comportamientos irresponsables dun integrante da Corporación municipal que, de seguir por estes derroteiros, tan só certificará a súa mezquindade e a súa incapacidade para representar aos veciños e veciñas de Caldas de Reis.
O certo é que sobre algunha cabeza, que non é precisamente a miña, pende a espada de Damocles, pero por outros asuntos. Será que de aí vén o nerviosismo do voceiro do PP para facer ese tipo de declaracións?