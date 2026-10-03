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Diario de Arousa

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Sementes que renacen

Días atrás recibimos unha boa nova: a presentación social da recuperada Avea Moura. Trátase dun cereal que estivo durante décadas a piques de desaparecer dos nosos campos e que agora regresa convertido nun exemplo de como a investigación, a produción agraria e a innovación poden actuar conxuntamente para devolverlle valor a recursos que parecían condenados ao esquecemento.

A noticia resulta especialmente relevante nun momento marcado por unha aparente contradición. Nunca tivemos ao noso alcance unha oferta alimentaria tan ampla, accesible e variada. Porén, detrás desa imaxe de abundancia escóndese outra realidade: parte dos alimentos que consumimos procede dun número cada vez máis reducido de variedades agrícolas. Multiplicáronse os envases, as marcas e as presentacións, pero diminuíu a diversidade que alimenta os nosos campos.

Por iso cobra importancia a recuperación de cultivos tradicionais que durante anos quedaron relegados a espazos marxinais ou desapareceron da produción habitual. Esta variedade que agora cobra novo empuxe, incorpórase así a un movemento renovador que xa conta con referentes coñecidos como o Millo Corvo, os trigos galegos recuperados para panificación, os grelos conservados por selección campesiña ou a denominada Faba Loba dos montes galegos orientais.

Estas variedades non son simples curiosidades etnográficas. Constitúen o resultado de séculos de adaptación ás condicións propias do territorio. Foron seleccionadas polas xentes para convivir cos nosos solos, coa humidade, cos ritmos estacionais e cos condicionantes de cada comarca. Esa adaptación representa hoxe un valor estratéxico nun contexto de crecente incerteza climática. Ao tempo, permiten construír alimentos con personalidade propia. Nun mercado global, onde a uniformidade asfixia, a diferenza é un activo. A restauración, a produción artesanal e a industria atopan nestes cultivos unha base sólida para ofrecer produtos recoñecibles, ligados a unha paisaxe, unha historia e uns métodos de produción que non poden ser levados fóra con facilidade.

A recuperación destas sementes tamén amplía a diversidade da alimentación e reforza a conexión entre quen produce e quen consome. Non se trata unicamente dunha cuestión agronómica. Cada variedade conservada é unha experiencia acumulada ao longo do tempo, un coñecemento herdado e unha forma particular de relacionarse coa terra. Por iso, cómpre fortalecer as políticas públicas orientadas á identificación, conservación e posta en valor destes recursos xenéticos. A investigación científica é esencial en conexión coas explotacións agrarias, as asociacións, os centros de transformación e a de tódolos que contribuíron a manter vivo este patrimonio antes maltratado.

Nun tempo no que a uniformidade avanza sobre os campos e sobre os hábitos de consumo, recuperar variedades tradicionais constitúe tamén unha forma de resistencia fronte ao esquecemento. Cada semente conservada é unha pequena vitoria da diversidade e do coñecemento transmitido sobre a desmemoria e da identidade propia. Porque cando unha variedade desaparece non perdemos só un cultivo: perdemos unha parte da nosa historia, da capacidade de adaptación e da riqueza colectiva. Velaí a importancia de seguir apostando pola recuperación destes recursos. Son sementes que renacen, pero tamén unha chamada de atención para que o esquecemento non volva ocupar o lugar que lles corresponde no agro galego.