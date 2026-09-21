El Principio de Peter en Ceuta

En 1969 Laurence J. Peter formuló el principio que lleva su nombre según el cual, en una estructura jerárquica, los empleados llegan al nivel de incompetencia cuando son ascendidos a puestos para los que ya no están capacitados. El pedagogo canadiense formuló su teoría pensando en las empresas, pero su Principio puede ser aplicado a la gestión pública cuando los dirigentes políticos alcanzan puestos de responsabilidad sin la solvencia necesaria para desempeñarlos.

Lo sucedido en Ceuta en julio lleva a concluir que el Gobierno en su conjunto llegó al techo de incompetencia por su inoperancia en la protección de la frontera para impedir la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Estaban avisados, pero no leyeron los informes del CNI, de la Policía y de la Guardia Civil, ni escucharon los avisos del presidente Vivas y del Faro de Ceuta que advertían del aumento desmesurado de llegadas.

Todo apunta a Marruecos como impulsor. Sus ambiciones sobre Ceuta y Melilla son manifiestas y ahora está envalentonado al saberse arropado por Estados Unidos e Israel, con los que mantiene relaciones estratégicas. El viernes pasado, en plena crisis de Ceuta, el ministro Marroquí de Exteriores sellaba una alianza con ellos para apuntalar su peso internacional.

Mientras, el Gobierno español, que exculpa al reino alauí, acumula desencuentros con Washington, con Tel Aviv y con los socios europeos por su política migratoria. Da la impresión de que nuestra política exterior camina desnortada por un terreno de nadie rompiendo puentes, lo que debilita a España para defender por vía diplomática intereses como los de Ceuta. “La frontera de Ceuta es europea porque Ceuta es España y Ceuta es Europa”, dijo Ursula von der Leyen con más contundencia que el presidente español.

Semanas después de la avalancha sigue la inoperancia del Gobierno que no sabe resolver la crisis. Los inmigrantes vagan por la ciudad sin control, alterando el orden público, delinquiendo y sembrando el caos –las imágenes son demoledoras– y privando a los ceutíes de su normalidad. El mismo Gobierno busca un chivo expiatorio y dispara contra Juan Vivas que está a pie de obra desde el minuto uno.

El Principio de Peter explica el origen del problema. Cuando la incompetencia alcanza los altos niveles de decisión, dice la Ley de Murphy, todo tiende a empeorar. Consecuencias de “tanta desfeita, de tanto despropósito e de tanto engano” (palabras del amigo Luís Celeiro), es la asfixia económica de Ceuta con el comercio y el turismo destrozados y la caída de ánimo de los ceutíes. La “okupación” del Puerto, uno de sus motores económicos, lleva a la gente a perder la fe en el futuro y muchos optan por marcharse.

Esa es la estrategia de Marruecos para “conquistar” Ceuta: estrangular su economía y desanimar a la gente con nuevas invasiones.