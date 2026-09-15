Trigo, ras e silicio
Hai relatos antigos que explican mellor o presente ca moitos informes. Nun deles, un emperador acepta a petición dun gran de trigo que se duplica en cada casa do taboleiro e só entende tarde que a suma é imposible de atender. Noutro, unha ra permanece tranquila mentres a auga quece, sen percibir un perigo que medra ao ritmo da súa adaptación. Dúas metáforas moi acaídas a este asunto.
A intelixencia artificial conseguiu converterse asemade no trigo e na pota. Dunha banda, alértase de que avanza a unha velocidade exponencial que supera a comprensión humana, condicionando tamén expectativas sociais, laborais e políticas con enorme rapidez. Doutra, óllase como unha presenza que ocupa, case sen aviso, espazos de decisión ata substituír a vontade humana.
Hai razóns lexítimas para preocuparse. A desinformación automatizada, a concentración de poder tecnolóxico e o uso malicioso destes sistemas esixen supervisión pública e regulación democrática. Negalo sería tan inxenuo como o emperador fascinado polos primeiros grans; mais entre a prudencia e o pánico media unha distancia considerable que debemos percorrer colectivamente.
Con todo, mentres algúns anuncian unha intelixencia superior aos seus creadores, millóns de persoas usan estas ferramentas para resumir documentos, traducir, programar, estudar ou reducir tarefas repetitivas. A revolución convive coa rutina; o apocalipse comparte escritorio coa compra.
Desde unha perspectiva sociolóxica, interesa menos a IA ca formación de opinión arredor dela. Toda transformación tecnolóxica xerou profetas do paraíso e arautos da catástrofe: o ferrocarril, a electricidade, a radio, a televisión e internet atravesaron ciclos semellantes. Agora mudan a velocidade do debate e a amplificación das redes sociais.
Nese contexto, sorprende a facilidade para converter un incidente illado nunha ameaza existencial. Unha resposta inesperada anuncia o dominio do mundo; un erro experimental, a rebelión das máquinas. Quizais a ficción científica afíxonos a confundir un fallo informático cun capítulo pendente de estrea. En Galiza, onde a dixitalización convive co avellentamento e a dispersión territorial, a reflexión debería atender tamén aos usos concretos da tecnoloxía.
Unha tecnoloxía de alcance mundial dificilmente se deterá con prohibicións locais ou coa nostalxia. Poñerlle portas ao campo dixital é tan ineficaz como ordenar que o trigo non se multiplique ou que a auga non queza. A intelixencia artificial avanzará; importa saber quen se beneficiará diso.
O reto dos poderes públicos non debe ser frear ese desenvolvemento, senón democratizalo: investir en educación, fomentar modelos abertos, garantir o acceso ás ferramentas útiles, protexer dereitos fundamentais ou evitar monopolios. É unha estratexia mellor ca gobernar mediante o medo.
A historia ensina que os riscos nacen da inacción e da precipitación. O emperador ignorou o crecemento exponencial; a ra, a acumulación dos cambios. A humanidade pode repetir ambos os dous erros: sobrevalorar os relatos máis alarmistas e subestimar as oportunidades.
Entre o emperador alarmado e a ra resignada queda unha terceira posición: a cidadanía informada, consciente de que o trigo seguirá multiplicándose, a auga seguirá mudando de temperatura e o sentido común continúa sendo a mellor tecnoloxía dispoñible: crítica, democrática, imprescindible.