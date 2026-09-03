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Diario de Arousa

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Comercio con raíz propia

 Hai realidades que explican un país mellor ca moitos discursos. En Galiza, xunto ao comercio local de proximidade á xente, as feiras e mercados tradicionais constitúen unha expresión singular da nosa identidade colectiva. A súa presenza secular, tanto no ámbito rural como nas vilas e cidades, converteunos nun dos elementos máis recoñecibles da vida económica e social do país. Hai realidades que explican un país mellor ca moitos discursos. En Galiza, xunto ao comercio local de proximidade á xente, as feiras e mercados tradicionais constitúen unha expresión singular da nosa identidade colectiva. A súa presenza secular, tanto no ámbito rural como nas vilas e cidades, converteunos nun dos elementos máis recoñecibles da vida económica e social do país.

A súa aparición está ligada á pequena produción agraria e artesanal, así como á necesidade de intercambiar mercadorías e acceder a bens que non estaban ao alcance do autoconsumo. Co paso do tempo, estes encontros periódicos configuraron unha ampla rede que comunicaba aldeas, vilas e núcleos urbanos. Na feira mercábase e vendíase, mais tamén se compartían novas, experiencias e relacións persoais, converténdoa nun dos principais espazos de convivencia da sociedade galega.

A importancia deste fenómeno é máis que mercantil. Os recintos feirais, as prazas e os mercados son memoria colectiva e da paisaxe cultural do país. Son lugares onde a comunidade se recoñece a si mesma e onde se mantén un xeito de entender as relacións humanas e comerciais. A actividade desenvolvida nestes espazos contribuíu á cohesión social e a vertebrar o territorio galego.

As transformacións derivadas da globalización, da expansión das grandes superficies e da compra dixital modificaron profundamente os hábitos de consumo. A concentración da distribución e a crecente homoxeneización dos mercados semellaban anunciar un declive irreversible dos modelos tradicionais. Porén, a realidade amosa outro escenario. Feiras e mercados continúan ocupando un lugar relevante grazas á súa capacidade para ofrecer aquilo que dificilmente poden proporcionar os grandes operadores: relación directa, confianza, produto de proximidade e vinculación co territorio.

Esta permanencia non debe interpretarse como oposición ao comercio local establecido, senón como alianza necesaria. Ambos os modelos comparten valores e intereses. Xuntos fortalecen o tecido económico de proximidade, favorecen a circulación da riqueza no territorio e contribúen a unha economía máis social e sostible. Nun tempo que reivindica a economía circular, o consumo responsable e a redución das distancias entre produtor e consumidor, feiras, mercados e pequeno comercio constitúen pezas complementarias dun ecosistema económico ao servizo da cidadanía.

Cómpre salientar o papel das mulleres nestes ámbitos de intercambio. A súa participación na comercialización dos excedentes familiares e na dinamización mercantil forma parte dunha realidade histórica que permite comprender mellor a dimensión social e económica destes espazos.

Neste contexto cobra especial relevancia o monográfico que a revista ADRA, publicación do Museo do Pobo Galego, dedica ao tema. A súa edición aberta e gratuíta ofrece unha reflexión rigorosa sobre un fenómeno plenamente vixente. Os estudos reunidos convidan a valorar feiras e mercados como patrimonio cultural e ferramenta para interpretar a evolución da sociedade galega.

Lonxe de seren reliquias do pasado, seguen a mostrar dinamismo e capacidade de adaptación. Expresan unha maneira propia de relacionar economía, territorio e comunidade; unha fórmula que mantén a utilidade práctica e reforza, asemade, a identidade de Galiza nun mundo cada vez máis uniforme. Comercio local, feiras e mercados: mercando ao pé da casa fortalécese país cada día.