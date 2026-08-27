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Diario de Arousa

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Entre pantallas e raíces

Vivimos rodeados de pantallas. A través delas informámonos, aprendemos, relacionámonos e ocupamos cada vez máis tempo de lecer. O teléfono móbil intelixente converteuse na principal xanela ao mundo para millóns de persoas, mentres as redes sociais, as plataformas audiovisuais e os medios dixitais condicionan en boa medida o que vemos, pensamos e compartimos con outras persoas. Neste contexto, a cultura tamén mudou. Non desapareceu nin perdeu importancia: transformou os seus formatos, as canles de difusión e mesmo os modos de consumo.

A miúdo, o debate sobre a tecnoloxía preséntase como unha confrontación entre o tradicional e o moderno, de xeito excesivamente simple. Porén, o verdadeiro desafío non consiste en escoller entre un mundo e outro, senón en atopar un equilibrio que permita aproveitar as oportunidades da revolución dixital sen renunciar á diversidade cultural que nos define como sociedade.

As tecnoloxías actuais ofrecen posibilidades impensables hai apenas dúas décadas. Un creador cultural pode dar a coñecer o seu traballo sen depender só dos circuítos tradicionais. Unha pequena entidade local pode divulgar actividades e chegar a públicos afastados. Unha biblioteca, un museo ou unha asociación cultural poden compartir o seu patrimonio con persoas que dificilmente accederían a el en persoa. Así, as pantallas contribuíron a democratizar o acceso á cultura e a reducir barreiras xeográficas que durante moito tempo condicionaron a participación cultural.

Mais tamén existen riscos evidentes. As grandes plataformas dixitais funcionan con criterios que favorecen a visibilidade dos contidos máis consumidos globalmente. A velocidade da información adoita premiar a prontitude fronte á reflexión, e os algoritmos tenden a concentrar a atención arredor dun número limitado de referencias culturais. Nun escenario así, as culturas de ámbito reducido afrontan o reto de non quedar relegadas a un papel secundario.

O caso galego é significativo. Galiza conta cun patrimonio literario, artístico, musical e lingüístico valioso. Ademais, medrou a presenza do galego e dos contidos propios nas redes sociais, plataformas de vídeo e proxectos de divulgación dixital. Moitas persoas empregan estes espazos para compartir coñecemento, promover iniciativas culturais ou achegar a nosa realidade a públicos diversos. Esta capacidade de adaptación demostra que tradición e innovación son compatibles.

Porén, a cuestión esencial permanece aberta: que lugar ocupa a cultura galega no universo de contidos que consumimos a diario? A resposta non depende só das institucións ou dos creadores. Tamén atinxe á cidadanía, aos centros educativos, aos medios de comunicación e ás propias plataformas. Apoiar a creación cultural propia, consumir contidos en galego e valorar o patrimonio común son decisións que fortalecen a diversidade nun contexto de crecente homoxeneización.

As pantallas forman parte inseparable do presente e do futuro. Ignoralas sería un erro, mais confiar nelas sen espírito crítico tamén o sería. A cultura galega non debe contemplar o mundo dixital como unha ameaza, senón como un espazo que cómpre ocupar. Nun tempo dominado pola visibilidade, unha cultura ausente das pantallas corre o risco de esmorecer na marxe. Pola contra, se sabe proxectarse nelas, pode reforzar as súas raíces e ampliar a súa voz alén das fronteiras.