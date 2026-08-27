Fotograma a fotograma para penetrar en el alma de la Compostela eterna

Finalizaba la década de los años 70 cuando conocí a Tino Martínez. En su mano siempre una cámara de fotos para plasmar, en aquel blanco y negro tan difícil de tratar, cualquier cosa que tuviese relación directa con la Compostela que le vio nacer a principios de la década de los años 40. Un amigo común, el desaparecido Santiago Dávila, nos hizo coincidir en aquella época en la que la radio comenzaba a abrir los micrófonos a la información diaria, a la actualidad más próxima.

La exposición titulada “Modo manual” es un ensayo fotográfico que busca el control total de la luz y de los ajustes de la cámara, en lugar de dejar que el aparato decida en aspectos relacionados con: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad. Algo que maneja a la perfección Tino y qué se refleja en una antología de fotografías panorámicas, nocturnos y retratos con un objetivo fundamental como son los valores históricos y estéticos, aglutinados a través del magnetismo técnico de la fotografía analógica. Fotograma a fotograma refleja la cultura, la universidad, la ciencia o la religión, pero también amistades propias y cercanas, convirtiendo así el retrato en un testimonio vivo del alma Compostelana. Se trata de un ensayo permanente sobre aspectos fundamentales de la vida de su ciudad para penetrar en la propia alma de una urbe. Y todo ello lo lleva a cabo de manera artesanal en un largo procesos que él sigue manteniendo para defender la fotografía analógica frente a esa mediatez de lo digital. Es el resultado de una simbiosis excepcional entre sombras, arquitectura y el espíritu humano que conforma la memoria colectiva de la ciudad del Apóstol, tal y como se refleja en el magnífico catálogo en el que se recoge la vida gráfica con la que el artista nos ha deleitado desde hace casi medio siglo.

La muestra representa la lección práctica con la que Tino nos lleva de la mano para conocer y poder comprender la intrahistoria y la vida cotidiana de Santiago En ella aparecen personalidades que han tenido mucho que ver en el desarrollo de la ciudad, entre los que podemos citar a Antón Fraguas Fraguas , Luis Baltar Tojo, José López Calo, José Peña Guitián, Ramón Domínguez Sánchez, Luis Suárez Llanos-Gómez, o Luciano García Alén.

Las panorámicas y los nocturnos son fundamentales en la exposición en los que se entremezclan las luces de la noche otorgándole a la urbe un nuevo escenario. Merece la pena visitar la muestra con más de 40 imágenes de gran calado con las que el autor, gran artesano de la fotografía, entremezcla sombras y arquitectura que conforman los sellos de identidad de la ciudad del Apóstol. Es la forma con la que Tino Martínez, fotograma a fotograma, penetra en el alma de la Compostela eterna. La cita es en el Museo de las Peregrinaciones, en la emblemática plaza de Platerías de Santiago.