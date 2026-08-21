Batallas y miserables

Cifrarlo todo a la solidaridad y la fraternidad supondría tener una mirada más serena que la de la guerra. Porque si un día somos capaces de salir del egoísmo de nuestros espejos y, cruzándolos, abrazamos a los demás, se producirá un cambio profundo en el seno de nuestro entendimiento social, sustentado ahora por la exacerbación de los más primarios instintos de depredación.

Sin embargo, pese a que estos postulados ruedan de boca en boca, y dicen procurarlos nuestros políticos, a la hora de la verdad no pasan de ser meras pantallas capaces de crear la ilusión necesaria para creer en ellos por turnos y turnarnos a la hora de seguir consintiendo sus abusos. Y si aun así les reconocemos un valor tan alto como para dejarnos embaucar, ¿qué no habríamos de hacer por ellos, si un día salen del armario de las promesas incumplidas y entran de verdad en escena? Porque no es lo mismo decir que hay que ser solidarios, fraternos e iguales, que serlo de verdad y comprobar que es posible.

Pero no nos engañemos, la guerra, sea cual sea su naturaleza, la pugna política también lo es, no viene a traer paz sino discordia y desasosiego, pero de tal intensidad que sofoca y confunde a las sociedades y, por ende, a los hombres. Ella es la que refuerza la continuidad de esa mentira que nos descorazona. Y esa solución, aunque criminal, sí es acorde con lo que se busca, que la utopía deje campo libre a la explotación y sus terribles secuelas.