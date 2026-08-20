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Diario de Arousa

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Atrás empurra adiante

No balbordo festeiro que asolaga Galiza nestes días centrais de agosto, con troula que ocupa titulares, rúas e prazas, perdeu intensidade no foco público un feito cultural e social de primeira orde: a celebración do Día das Galegas nas Letras, organizado por A Sega, plataforma de crítica literaria feminista, en colaboración coa Concellería de Cultura e de Educación e Igualdade do Concello da Illa de Arousa. Un acto que, lonxe da estridencia estival, propón unha revolución tranquila: pensar a cultura galega desde as mulleres, desde a memoria, desde a crítica necesaria.

Este encontro inscríbese nunha traxectoria iniciada en 2013, cando A Sega comezou a construír un espazo propio, alternativo ao canon e ás institucións, para recoñecer autoras e creadoras que ficaron fóra do relato oficial. Cada 15 de agosto, o colectivo convoca unha homenaxe que é ao tempo celebración, reivindicación e lectura política compartida. Este ano, a figura escollida como Nosa Señora das Letras foi Begoña Caamaño, coincidindo coa dedicación oficial do Día das Letras Galegas. Unha confluencia verdadeiramente histórica que reforza o sentido profundo da efeméride.

O acto celebrado tivo como eixo o manifesto “Das que miran cara atrás para mirar cara adiante”, un texto de enorme valor sociolóxico. Nel afírmase que mirar cara atrás é desfacer o relato que os homes teceron sobre as mulleres, atopar novos significados, reconciliar coas devanceiras e sementar figuras femininas de referencia. Non é simple nostalxia, senón dun exercicio de revisión crítica: desmontar os mitos patriarcais, fitar directamente os ollos dos clásicos que actúan como dedo acusador e reivindicar abertamente a transgresión como método para chegar a outro lado.

O manifesto denuncia que toda muller que mire cara atrás será castigada. E, con todo, insiste en que é precisamente ese xesto —remexer o pasado, tocar os relatos prohibidos, desfacer as fazañas edificadas sobre os corpos das mulleres— o que permite remanecer nun novo presente e abrir un futuro diferente e igualitario. A Sega leva máis dunha década practicando esta forma de mirar: crítica colectiva, recoñecemento público das autoras e ruptura coa monopolización patriarcal do discurso literario. A súa acción é política porque transforma o campo cultural; é social porque crea comunidade; é feminista porque devolve plenamente ás mulleres o lugar que antes lles foi negado.

A figura de Caamaño encaixa moi ben neste horizonte. A súa escrita tece devanceiras, anova a linguaxe, refuga da superficialidade e busca irmás cómplices nas profundidades. As súas obras son fragas libertarias onde mares, tecidos, rebeldías e alianzas entre mulleres constrúen unha nación máis ampla, diversa e máis xusta. Honrala desde A Sega e desde a Illa de Arousa é recoñecer que a cultura galega avanza decididamente cando se atreve a mirar cara atrás con ollos sempre novos.

Por iso, neste agosto de ruído, cómpre lembrar que o futuro non se improvisa: constrúese desde a memoria crítica. Só quen se atreve a desfacer o relato imposto pode empurrar adiante con liberdade. Porque mirar atrás tamén é conquistar o futuro que lles foi historicamente negado ás mulleres.