“Consellos e caldo, a quen os pida...”
Todas aquelas persoas que me coñecen e, por suposto, os meus concidadáns do Grove, saben que levo militando no Partido Galeguista desde o ano 1983. Pódovos asegurar que, nestes 43 anos de militancia activa, teño visto e vivido de todo: puñaladas polas costas, traizóns, intentos varios de usurpación da identidade e das siglas doPG. Pero tampouco é menos certo que, a pesar de todo iso e do tempo transcorrido, o vello barco doPG se mantivo sempre á boia e continuou navegando ata o día de hoxe.
Por iso, nestas datas, máis dun analista político do noso país se ten dirixido a min, en calidade de Coordinador Nacional doPartido Galeguista, para coñecer o meu parecer sobre o anuncio do BNG respecto duns actos co gallo do 17 de agosto, Día da Galiza Mártir, un deles precisamente no Grove, o meu concello. Trátase dunha homenaxe a catro persoeiros que levan moitos anos formando parte importante da historia deste pobo e, por conseguinte, de Galicia: catro persoas, todas elas militantes doPartido Galeguista ata o seu pasamento: Francisco García Moldes, Ramón Arce Villares, Pura Domínguez Devesa e Xacobe Barral Otero. Este último foi o derradeiro alcalde da República no Grove e presidente de honra do PG desde 1984 ata o seu pasamento, en 1996.
Ademais das consideracións particulares que lles trasladei aos meus interlocutores, o contexto e a actualidade impostos polas lembranzas desta histórica xornada, como a deste próximo martes, anímanme a facer pública algunha outra consideración xeral.
Quero, en primeiro lugar, puntualizar queo Partido Galeguista nada ten que ver con esta convocatoria do BNG. Antes ben, debo recoñecer a miña sorpresa pola iniciativa, aínda que, como xa lles dixen, cousas así téñoas vivido abondo ao longo da miña tamén longa actividade política a prol do galeguismo, sen que tampouco se esgote a miña capacidade de asombro ante os repetidos intentos duns e doutros por acaparar protagonismo a conta de “raposear en currais alleos”.
Porque considero que a cidadanía ten dereito a saber quen é cada quen e a coñecer a verdade do marco histórico no que os nosos devanceiros desenvolveron o seu compromiso con Galicia.
E debo dicir que non deixa de producirme certa satisfacción este recoñecemento tardío doBNG, despois de décadas da súa existencia, a estes e outros esgrevios militantes do Partido Galeguista ao longo do país; neste caso, a políticos “groveiros e mecos”que todos lembramos pola súa entrega exemplar ao servizo dos veciños e de Galicia. Digo máis: xa era hora de que o Bloque comezase a recoñecer a tantos ilustres galeguistas que tiña silenciados por seren militantes doPartido Galeguista, como son os que ilustran o cartaz anunciador do “In Memoriam” do día 18.
Agardo que esta sorprendente emenda ao monolitismo que vén protagonizando o cumio “upegaio” do Bloque se traduza, a partir de agora, nun compromiso coherente, recoñecendo “dunha vez por todas” o modelo transversal do Partido Galeguista.
Porque, se non fose así, inclinaríame a pensar que estas insospeitadas homenaxes a galeguistas históricos por distintos lugares do país teñen máis que ver con efectos especiais ou trampas raposeiras e obedecen ao puro oportunismo.
Veremos, entón, se ese compromiso se traduce en recoñecer«o modelo Partido Galeguista» para os tempos actuais. Pois xa nolo ensina o vello refrán galego: “Consellos e caldo, a quen os pida...” Saúde e Terra!
(coordinador nacional do Partido Galeguista)